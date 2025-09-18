18 EYLÜL PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Hangi kanalda ne var?

Türkiye televizyonlarında Perşembe akşamları ekranlarda hangi diziler ve programlar yer alıyor? 17 Eylül 2025 Perşembe ATV, Kanal D, Now TV (Fox TV), Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 kanallarının yayın akışlarını ve akşam saatlerindeki popüler dizileri sizler için listeledik. Peki, bu akşam hangi diziler var? Hangi kanalda ne var? İşte, 18 Eylül Perşembe yayın akışı...

17 EYLÜL 2025 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM ATV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

ATV, Perşembe akşamı izleyicilerine zengin bir dizi ve program seçkisi sunuyor. İşte 17 Eylül 2025 Perşembe ATV'de bu akşam yayınlanacak diziler:

20:00 Kim Milyoner Olmak İster? – Heyecan dolu bilgi yarışması ekranlarda.

19:00 ATV Ana Haber – Günün gelişmeleri.

16:00 Esra Erol'da – Sosyal içerikli program.

14:00 Can Borcu – Dram dolu yeni bölüm.

04:00 Kardeşlerim – Popüler aile dizisi.

06:00 Ateş Kuşları – Macera ve dram karışımı dizi.

ATV akşam saatlerinde, özellikle Kim Milyoner Olmak İster? ve Can Borcu dizileriyle geniş kitlelere hitap ediyor.

17 EYLÜL 2025 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM KANAL D'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Kanal D, Perşembe akşamı izleyicilerini farklı türlerde dizilerle buluşturuyor. İşte 17 Eylül 2025 Perşembe Kanal D'de bu akşam ekranlarda olacak diziler:

20:00 Eşref Rüya – Aksiyon ve drama öğeleri barındıran sevilen dizi.

19:00 Kanal D Ana Haber – Güncel haberler.

16:00 Arka Sokaklar – Uzun soluklu polisiye dizinin yeni bölümü.

00:15 Arka Sokaklar – Gece tekrar yayını.

02:45 Poyraz Karayel – Suç ve dram temalı dizi.

11:00 Yaprak Dökümü – Klasikleşmiş aile draması.

Kanal D, polisiye ve dram türündeki güçlü dizileriyle Perşembe akşamlarını renklendiriyor.

17 EYLÜL 2025 PERŞEMBE NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM NOW TV (FOX TV)'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Fox TV'nin dijital platformu Now TV, Perşembe akşamı çeşitli dizilerle geniş bir yelpaze sunuyor. İşte 17 Eylül 2025 Perşembe Now TV'de öne çıkan diziler:

20:00 Halef – Yeni sezonun merakla beklenen dizisi.

22:00 Halef – Akşamın ikinci yayını.

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – Güncel haberler.

00:00 Kıskanmak – Duygusal yoğunluğu yüksek drama.

02:15 Yaz Şarkısı – Gençlik ve aşk temalı yapım.

04:00 Bay Yanlış – Romantik komedi.

Now TV, farklı türlerde dizilerle genç ve geniş izleyici kitlesine hitap etmeye devam ediyor.

17 EYLÜL 2025 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM SHOW TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Show TV, Perşembe akşamı ekranlarında sürükleyici diziler ve programlar yayınlıyor. İşte 17 Eylül 2025 Perşembe Show TV'de öne çıkan yapımlar:

20:00 Veliaht – Dram ve entrika dolu güncel dizi.

22:15 Veliaht – Gece tekrar bölümü.

18:45 Show Ana Haber – Güncel haberler.

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme – Güncel konuların işlendiği program.

00:00 Bahar – Gece yayınlanan romantik drama.

Show TV, akşam saatlerinde Veliaht dizisi ile izleyicileri ekrana kilitliyor.

17 EYLÜL 2025 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM STAR TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Star TV, Perşembe akşamına geniş dizi seçkisi ile hazırlanıyor. İşte 17 Eylül 2025 Perşembe Star TV'de yayınlanacak diziler:

20:00 Dizi – Yeni sezonun önemli yapımlarından biri.

19:00 Star Haber – Güncel haber bülteni.

16:15 Söz – Aksiyon ve drama türündeki sevilen dizi.

07:00 İstanbullu Gelin – Romantik drama.

00:00 Sahipsizler – Sosyal drama.

Star TV, aksiyon ve romantik drama türündeki dizileriyle dikkat çekiyor.

17 EYLÜL 2025 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TRT1'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

TRT 1, Perşembe akşamı kültürel ve kaliteli dizilerle izleyicilerini buluşturuyor. İşte 17 Eylül 2025 Perşembe TRT 1 yayın akışı:

22:00 E. Frankfurt - Galatasaray – Canlı spor yayını.

19:00 Ana Haber – Günün öne çıkan haberleri.

14:35 Teşkilat – Polisiye ve aksiyon dolu dizi.

06:35 Kara Tahta – Eğitim temalı dizi.

00:00 Cennetin Çocukları – Dram türünde başarılı yapım.

TRT 1, akşam saatlerinde hem diziler hem de önemli spor yayınları ile geniş kitleleri yakalıyor.

17 EYLÜL PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TV8'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

TV8, Perşembe akşamı eğlence ve yarışma programları ağırlıklı yayın yapıyor. İşte 17 Eylül 2025 Perşembe TV8 yayın akışı:

20:00 MasterChef Türkiye – Yemek yarışması.

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz – Gün ortası yemek programı.

00:00 MasterChef Türkiye – Gece tekrar yayını.

09:00 Gel Konuşalım – Günlük sohbet programı.

TV8, özellikle MasterChef Türkiye ile akşam saatlerini dolu dolu geçiriyor.