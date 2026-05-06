15 Temmuz Spor Vadisi açılış için gün sayıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin gençleri spora teşvik etmek ve şehre modern yaşam alanları kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği 15 Temmuz Spor Vadisi projesinde sona yaklaşıldı. 15 Temmuz Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen dev spor kompleksi, kısa süre içerisinde kapılarını açarak Kahramanmaraşlıları ağırlamaya başlayacak.

KAHRAMANMARAŞ’A MODERN SPOR VE YAŞAM ALANI KAZANDIRILIYOR

Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen 15 Temmuz Spor Vadisi, şehrin yeni cazibe merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Ebrar Sitesi’nin hemen yanında 30 bin metrekarelik geniş bir alanda kurulan proje; spor, sosyal yaşam ve doğayı bir araya getiren yapısıyla dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel öncülüğünde yürütülen proje kapsamında gençlerin sporla daha fazla buluşması ve vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması hedefleniyor. Modern yapısıyla öne çıkan spor vadisinin, her yaştan vatandaşın kullanabileceği yeni bir yaşam alanı olması planlanıyor.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA SPOR TESİSLERİ HAZIRLANDI

Proje kapsamında inşa edilen spor tesislerinin kurulum çalışmaları tamamlandı. Uluslararası standartlara uygun şekilde tasarlanan 4 tenis kortu, 3 basketbol sahası ve 1 bocce alanı hem amatör hem de profesyonel sporculara hizmet verecek.

Bunun yanı sıra açık hava sporlarına ilgi duyan vatandaşlar için 2 fitness alanı, 2 satranç ünitesi ve masa tenisi alanları da hazır hale getirildi. Spor vadisinin, özellikle gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlere yönelmesinde önemli bir merkez olması hedefleniyor.

DOĞAYLA İÇ İÇE SOSYAL YAŞAM MERKEZİ OLACAK

15 Temmuz Spor Vadisi yalnızca spor alanlarıyla değil, sosyal yaşamı destekleyen donatılarıyla da dikkat çekiyor. Proje kapsamında yürüyüş ve bisiklet yolları oluşturulurken, geniş yeşil alanlar ve ağaçlandırma çalışmalarıyla doğayla uyumlu bir ortam tasarlandı.

Biyolojik göletin tamamlanmasıyla birlikte alanın ekolojik yapısı güçlendirilirken, estetik görünüm de zenginleştirildi. Kamelyalar, çocuk oyun alanları, oturma grupları ve dinlenme alanları sayesinde vatandaşların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebileceği modern bir yaşam alanı oluşturuldu.

BAŞKAN GÖRGEL: “ŞEHRİMİZİN YENİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, şehri sporun ve sağlıklı yaşamın merkezi haline getirme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Başkan Görgel, “15 Temmuz Spor Vadisi, bu vizyonumuzun en önemli projelerinden biri. Burada sadece spor alanları değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebileceği doğayla iç içe bir yaşam alanı oluşturduk. Modern ve her kesime hitap eden tesisler kazandırmaya devam ediyoruz” dedi.

Projede son aşamaya geldiklerini belirten Görgel, tüm eksikliklerin giderilmesinin ardından spor vadisinin kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti.

Haber: Mehmet Güngördü