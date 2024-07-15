15 Temmuz hangi yıl oldu, önemi nedir? 15 Temmuz darbe girişiminde kaç kişi öldü, ne oldu?

15 Temmuz darbe girişimi ne zaman oldu? Türkiye'nin demokrasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. 15 Temmuz hangi yıl oldu, darbe tarihi ne zaman soruları gündeme geliyor. 15 Temmuz'da kısaca ne oldu? 15 temmuz darbe girişiminin kaçıncı yılı?

15 TEMMUZ HANGİ YIL OLDU?

15 Temmuz darbe girişimi, 2016 yılında gerçekleşti ve Türkiye'nin demokrasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından planlanan ve gerçekleştirilen bu darbe girişimi, Türk milletinin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığı sayesinde başarısızlığa uğratıldı.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Tüm yurtta yaklaşık 21 saatte kontrol altına alınan darbe girişiminde asker ve sivil 252 kişi örgüt mensuplarınca şehit edildi. TRT'nin haberine göre yaklaşık 9 bin askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74'ü tank 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silah kullanıldığı kayıtlara geçti.

15 TEMMUZ'UN ÖNEMİ NEDİR?

Demokrasiye Karşı Tehdit: 15 Temmuz, Türkiye'nin demokrasiye olan bağlılığının sınandığı bir gece olarak tarihe geçti. Darbeciler, hükümeti devirmeye ve ülkenin anayasal düzenini yıkmaya çalıştılar.

Halkın Direnişi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaş sokağa çıkarak darbecilere karşı direndi. Halk, tankların, helikopterlerin ve silahların karşısında durarak büyük bir cesaret ve kararlılık sergiledi.

Birlik ve Beraberlik: 15 Temmuz, Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu en güçlü şekilde gösterdiği anlardan biri oldu. Siyasi görüş fark etmeksizin, tüm vatandaşlar demokrasiyi savunmak için birleşti.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE NE OLDU?

Başlangıç: 15 Temmuz 2016 gecesi, FETÖ mensubu askerler, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere çeşitli illerde stratejik noktaları ele geçirmeye çalıştı. Köprüler kapatıldı, Meclis bombalandı ve medya kuruluşları basıldı.

Cumhurbaşkanının Çağrısı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkı demokrasiye sahip çıkmak için meydanlara davet etti. Bu çağrı, milyonlarca insanın sokağa çıkmasına vesile oldu.

Direniş ve Mücadele: Halk, darbecilere karşı direnirken, polis ve darbe karşıtı askerler de darbecilere karşı mücadele etti. Gece boyunca süren çatışmalar ve direniş sonucunda darbe girişimi engellendi.

Sonuç: 16 Temmuz sabahına gelindiğinde, darbe girişimi bastırılmıştı. Darbe girişiminin ardından, darbecilere yönelik geniş çaplı operasyonlar başlatıldı ve FETÖ'nün devlet içindeki yapılanmasına yönelik temizleme çalışmaları hız kazandı.

15 Temmuz, Türkiye'nin demokrasiye olan inancını pekiştiren ve milli iradenin gücünü gösteren bir gün olarak hafızalara kazındı. Bu önemli gün, her yıl "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak anılmakta ve şehitler ile gaziler saygıyla yad edilmektedir.