Serdal Adalı gözünü kararttı! Transfere tam 200 milyon Euro

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadrosunu kurmak adına yürütülen çalışmalar tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Serdal Adalı, transfer operasyonları için dev bir bütçeyi devreye soktu.

TRANSFERE TAM 200 MİLYON EURO

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada transfer çalışmaları için 200 milyon Euro'luk bir kaynağın hazır olduğunu müjdeleyen Serdal Adalı, bu doğrultuda dünya çapında tanınan birçok yıldız futbolcu ve menajerleriyle doğrudan dirsek temasına geçti. Kadroyu güçlendirmek adına kararlı olan Adalı, görüşmeleri büyük bir gizlilik içinde yürütüyor.

TEKNİK DİREKTÖR KARARI ÖNDER ÖZEN'DE

Yıldız transferleri için kolları sıvayan Serdal Adalı, siyah-beyazlıların yeni teknik direktörünün belirlenmesi konusundaki tüm yetkiyi ise futbol direktörü Önder Özen’e devretti. Yeni hoca adayları üzerinde Adalı ile sürekli fikir alışverişinde bulunan Özen, teknik direktörlük koltuğu için yürütülen resmi müzakereleri bizzat idare ediyor.