14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an Haber Videosunu İzle
14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an
Ufuk Özkan, 2012-2014 yılları arasında destek verdiği bir öğrencinin organ nakli sürecinde kullanılan tıbbi cihazlardan sorumlu müdür olarak karşısına çıkmasının şaşkınlığını paylaştı.

  • Ufuk Özkan, 2014 yılında eğitimine destek verdiği Mahir'in 12 yıl sonra organ nakli sürecinde görev aldığını öğrendi.
  • Ufuk Özkan, 11 saat süren bir ameliyatla karaciğer nakli oldu ve nakil başarıyla tamamlandı.

Ufuk Özkan, 2014 yılında eğitimine destek verdiği Mahir'in 12 yıl sonra organ nakli sürecinde görev aldığını öğrendiğinde yaşadığı şaşkınlığı anlattı. Özkan, Instagram veya sosyal medya paylaşımında duygularını şöyle dile getirdi:

"2013 gibi bir iyiliğimiz dokundu. Mahir daha öğrenci. Gel zaman git zaman… Dünya çok küçük. İyilik yaptım, iyiliği bulacağım diye yapmayacaksın. 12 yıl geçti, sonra bakmışsın ki o çocuk organ nakillerinin başındaki müdür oluyor mesela. Zamanında ayakkabı almışız, bir şeyler almışız. Bazı şeyler anlatılmıyor işte."

'İYİLİĞİ KARŞILIK BULDU' YORUMLARI

Özkan'ın bu açıklaması, hayranları tarafından hem duygusal hem de ilham verici bir hikâye olarak karşılandı. İyiliğin geri dönmesinin şaşırtıcı örneklerinden biri olarak yorumlandı ve sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden sevilen oyuncu Ufuk Özkan, 11 saat süren zorlu bir ameliyat geçirdi. Naklin başarıyla tamamlandığını ve sanatçının durumunun iyi olduğu duyuruldu.

Yorumlar (2)

murat toprak:

cok güzel hareketler bunlar. iyiligin karsiligini görmek böyle günlerde insana moral oluyor..

Dragoz:

Bu tamamen tesadüf olmuşta genelde iyilik yaptığın zaman o kişiden büyük ihtimalle ihanet görürsün bunun bilimsel açıklaması da var Ne güzel söylemiş Hz. Ali: “İyilik yaptığın kişiden gelecek darbeye hazırlıklı ol; velhasıl menfaati bitenin nankörlüğü başlar.”

