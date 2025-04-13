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14 Nisan Pazartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?

14 Nisan Pazartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?
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Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da ani hava değişimlerine yol açıyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 14 Nisan 2025 Pazartesi günü İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, İstanbul için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 14 Nisan 2025 Pazartesi günü İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Peki, 14 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul'da kar yağacak mı? İşte, detaylar…

YARIN İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Yeni haftaya başlarken İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, 14 Nisan Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 15°C, gece ise 4°C civarında seyredecek.

14 Nisan Pazartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?İstanbul hava durumu

Hava genel olarak mevsim normallerine yakın, sakin bir gün geçmesi bekleniyor. Rüzgarın güneydoğu yönünden esmesi ve saatte ortalama 5-6 km hızla etkili olması tahmin ediliyor. Nem oranı yaklaşık %75 seviyelerinde olacak. Yağış ihtimali düşük, ancak sabah ve akşam saatlerinde hava biraz serin hissedilebilir.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

14 Nisan Pazartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?İstanbul'da haftalık hava durumu

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Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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