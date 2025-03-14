14 MART NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? 14 Mart'ta ne oldu?

14 Mart tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 14 Mart'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 14 Mart tarihinde neler oldu? 14 Mart dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 14 Mart tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

14 MART NE GÜNÜ?

Tıp Bayramı, her yıl 14 Mart'ta sağlık çalışanlarını onurlandırmak amacıyla kutlanan özel bir gündür. Türkiye'de ilk kez 14 Mart 1827'de, II. Mahmud döneminde ilk modern tıp okulunun (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane) kurulmasıyla kutlanmaya başlanmıştır. Doktorlar, hemşireler, sağlık teknisyenleri ve tüm sağlık çalışanları, bu günde mesleklerine olan bağlılıklarını ve sağlık alanındaki gelişmeleri ön plana çıkarırlar. Tıp Bayramı, aynı zamanda sağlık sektöründeki sorunlara dikkat çekmek ve çalışanların haklarını savunmak için bir fırsat olarak değerlendirilir.

14 Mart Tıp Bayramı

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1489 - Kıbrıs Krallığı'nın Kraliçesi Catherine Cornaro, Ada'yı Venedik Cumhuriyeti'ne sattı.

1794 - Eli Whitney, pamuk ayrıştırma makinesinin patentini aldı.

1827 - II. Mahmut döneminde, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane kuruldu.

1919 - Tıp Bayramı ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin kuruluş yıldönümü; Hikmet Boran önderliğinde, tıp camiasının emperyalist güçlerin karşısına resmen çıkışı nedeniyle bugün Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır.

1919 - Yunanların İzmir'e çıkarma planı, İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Georges Clemenceau, İtalya Başbakanı Vittorio Emanuele Orlando ve ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından kabul edildi.

1923 - Gençlerbirliği Spor Kulübü Ankara'da kuruldu.

1939 - Slovakya Cumhuriyeti ve Karpatlar Ukraynası, Nazi Almanyasının baskısı altında Çekoslovakya'dan bağımsızlıklarını ilan etti.

1939 - Hatay Meclisi, Türk lirası'nı resmi para olarak kabul etti.

Tarihte bugün ne oldu

1951 - Kore Savaşı: Birleşmiş Milletler Kuvvetleri, Seul'ü geri aldı.

1953 - Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Stalin'in ölümü üzerine yerine getirilen Malenkov, görevini 8 gün sonra Kruşçev'e devretti.

1958 - ABD, Küba'daki Batista rejimine ambargo uygulamaya başladı.

1964 - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Barış Gücü'nün Kıbrıs'a gitmesini kararlaştırdı.

1980 - ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı, İncirlik Hava Üssü'ne iniş yaparken düştü. 18 ABD askeri öldü.

1983 - Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin kurulmasını öngören yasa tasarısı, Danışma Meclisi'nde kabul edildi.

1998 - İran'da Richter ölçeğine göre 6,9 büyüklüğünde deprem oldu.

1998 - YÖK, başörtüsü takmanın ve taktırmanın suç olduğunu açıkladı.

14 Mart ne günü

2000 - Naim Süleymanoğlu, Ankara'da devam ettiği idmanlarda koparmada 145 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.

2003 - Türkiye'nin 59'uncu Hükümeti, Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında kuruldu.

2008 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.