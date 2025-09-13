13 EYLÜL CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Hangi kanalda ne var?

Türkiye'nin televizyon ekranlarında en hareketli günlerinden biri olan 13 Eylül 2025 Cumartesi akşamı, izleyiciler için dolu dolu bir yayın akışı sunuyor. Haftanın yorgunluğunu atmak isteyenler, evlerinde keyifli vakit geçirmek isteyenler ya da favori dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler için bugün neler var sorusu merak ediliyor. Hangi kanalda hangi dizi var, saat kaçta başlayacak? Bu akşam hangi diziler var? İşte, 13 Eylül Cumartesi yayın akışı listesi!

13 EYLÜL CUMARTESİ YAYIN AKIŞI – BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

13 Eylül 2025 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında hangi diziler var, hangi kanalda ne izlenir, akşam saatleri için öne çıkan yapımlar neler, tüm detaylarıyla bu yazıda. Diziseverler için ATV, Kanal D, Now TV (FOX TV), Show TV, Star TV, TRT?1 ve TV8 yayın akışını saat saat derledik.

ATV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM ATV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

13 Eylül 2025 Cumartesi ATV Yayın Akışı:

20:00 – Can Borcu

Diğer saatlerde diziler arasında Bizim Hikaye, Karanlık Sular, Kardeşlerim gibi tekrarlanan ya da gündüz kuşağındaki yapımlar var.

Yani ATV'de akşam kuşağında Can Borcu dizisi öne çıkıyor. İzleyiciler için keyifli bir akşam saati seçeneği.

KANAL D YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM KANAL D'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

13 Eylül 2025 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı:

20:00 – Arka Sokaklar

Öncesinde ve sonrasında Arka Sokaklar, Poyraz Karayel, Kuzey Güney gibi geçmiş sezonlardan bölümler yayınlanıyor.

Kanal D'de akşam saatine dair en güncel dizi, Arka Sokaklar. Uzun soluklu polisiye-dram türü sevenler için ideal.

NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM NOW TV (FOX TV)'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

13 Eylül 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) Yayın Akışı:

20:00 – Mutluyuz

22:15 – Şevkat Yerimdar

Gece geç saatlerde Efsane Futbol gibi spor içerikleri de mevcut. Ama diziseverler için akşam kuşağındaki diziler Mutluyuz ve ardından Şevkat Yerimdar.

SHOW TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM SHOW TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

13 Eylül 2025 Cumartesi Show TV Yayın Akışı:

20:00 – Veliaht

22:45 – Bahar

Show TV akşamında Veliaht dizisi başköşede; ardından romantik/dram türünde Bahar sürpriz bir seçenek.

STAR TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM STAR TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

13 Eylül 2025 Cumartesi Star TV Yayın Akışı:

20:00 – Çarpıntı

22:45 – Sahipsizler

Star TV'de akşam saati Çarpıntı, gece diliminde ise Sahipsizler izleyicilere sunuluyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TRT1'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

13 Eylül 2025 Cumartesi TRT?1 Yayın Akışı:

20:00 – Gönül Dağı

TRT?1'de akşam saatinde kalbe dokunan, aile ve duygusal bağlara odaklanan bir dizi olan Gönül Dağı ön planda.

TV8 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TV8'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

13 Eylül 2025 Cumartesi TV8 Yayın Akışı:

20:00 – MasterChef Türkiye

TV8 akşamı yarışma programı severleri düşünmüş: MasterChef Türkiye, ürünlerini, yemeklerini ve rekabetçi atmosferini sevenler için yoğun ilgi görecek bir seçenek.