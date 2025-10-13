13 Ekim okullarda deprem tatbikatı saat kaçta yapılacak? Okullarda deprem tatbikatı nasıl yapılacak?

AFAD'ın "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı okullarda düzenli olarak yapılıyor. Bu kapsamda, Ekim ayı "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri dahilinde, 13 Ekim Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirilecek. Öğrenciler, bu tatbikat sayesinde afetlere karşı bilinçlenirken, öğrendiklerini aileleriyle paylaşarak hazırlıklı olmanın önemini pekiştirecek. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

13 EKİM DEPREM TATBİKATI SAAT KAÇTA?

13 Ekim Pazartesi günü okullarda gerçekleştirilecek deprem tatbikatı saat 10.05'te eşzamanlı olarak uygulanacak. Bu tatbikat, öğrencilere deprem anında doğru davranışları öğretmeyi amaçlayan önemli bir farkındalık etkinliği olarak planlandı.

OKULLARDA DEPREM TATBİKATI NASIL YAPILIR?

Deprem tatbikatında "Çök-Kapan-Tutun" hareketleri temel alınır. Öğrenciler, deprem anında sağlam bir nesnenin yanına geçerek yere çöker, üzerlerine düşebilecek nesnelerden korunmak için başlarını elleriyle kapatır ve bir eliyle sağlam nesneyi tutar. Bu şekilde, hem baş hem de boyun bölgeleri korunmuş olur.

Tatbikat sırasında bu hareketlerin doğru ve hızlı şekilde yapılması, gerçek bir deprem anında hayati önem taşır.

HANGİ OKULLARDA DEPREM TATBİKATI YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılı tematik takviminde Ekim ayı "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" olarak ilan edilmiştir. Bu nedenle, tüm devlet okulları ve özel okullarda eş zamanlı olarak deprem tatbikatı gerçekleştirilecektir.

Tatbikatların amacı, öğrencilerde ve toplumda afet bilincini artırmak ve bu bilinci ailelerle birlikte güçlendirmektir. Ayrıca Bakan Yusuf Tekin'in video mesajı ve "Afet ve Acil Durum Kartı" ile ailelerin de sürece dahil edilmesi hedeflenmektedir.