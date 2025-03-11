12 MART NE GÜNÜ? 12 Mart tarihinde ne oldu? 12 Mart bugün ne oldu?

12 Mart tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 12 Mart'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 12 Mart tarihinde neler oldu? 12 Mart dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 12 Mart tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

12 MART NE GÜNÜ?

12 Mart, Dünya Siber Sansürle Mücadele Günü olarak anılmaktadır. Bu özel gün, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) tarafından 2008 yılında ilan edilmiştir ve dünya genelinde internet özgürlüğüne yönelik tehditlere dikkat çekmek amacıyla kutlanır. Siber sansürle mücadele, ifade özgürlüğünü koruma ve internet erişiminin engellenmesine karşı durma konusunda farkındalık yaratmayı hedefler. Bu kapsamda, 12 Mart'ta dijital haklar savunucuları, aktivistler ve sivil toplum kuruluşları, internet sansürüne karşı kampanyalar düzenler ve özgür bilgi akışını destekleyen projeler geliştirir.

Dünya Siber Sansürle Mücadele Günü

TARİHİNDE GELİŞEN BAŞLICA OLAYLAR:

İstiklal Marşı'nın Kabulü (1921): Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşı olan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921'de TBMM tarafından kabul edilmiştir. Bu gün, Türkiye'de "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" olarak anılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşı olan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921'de TBMM tarafından kabul edilmiştir. Bu gün, Türkiye'de "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" olarak anılmaktadır. 12 Mart Muhtırası (1971): Türk Silahlı Kuvvetleri, 12 Mart 1971'de hükümete muhtıra vererek siyasi tarihte önemli bir dönemeç oluşturmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 12 Mart 1971'de hükümete muhtıra vererek siyasi tarihte önemli bir dönemeç oluşturmuştur. Dünya Glokom Günü: Göz hastalıkları arasında yer alan glokoma dikkat çekmek amacıyla her yıl 12 Mart'ta farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1664 - New Jersey, İngiltere Krallığının bir kolonisi oldu.

1881 - Tunus, Fransa tarafından işgal edildi.

1894 - Coca-Cola, ilk kez şişede satılmaya başlandı.

1913 - Avustralya'nın gelecekteki başkenti resmen Canberra oldu. Melbourne, geçici olarak 1927'ye kadar başkent olarak kaldı.

1918 - Moskova, Rusya'nın başkenti oldu. Sankt-Peterburg başkent statüsünü son 215 yıldır sürdürüyordu.

1921 - Londra Konferansı sona erdi. İtilaf Devletleri barış önerdi.

1921 - Türk Milleti'nin İstiklâl Marşı, TBMM'de kabul edildi.

1925 - Çinli lider Sun Yat-sen öldü, yerine General Çan Kay Şek getirildi.

1928 - Kaliforniya'da St. Francis Barajı yıkıldı; 400 kişi öldü.

1930 - Hindistan'da Mahatma Gandi, tuz üretimindeki Hükûmet tekeline karşı çıkmak amacıyla, Ahmetabat'tan denize 300 millik "Tuz Yürüyüşüne" (Salt Satyagraha) başladı.

12 Mart

1938 - Almanya askerî birlikleri Avusturya topraklarına girdi ve ertesi gün Avusturya'yı resmen ilhak etti.

1947 - Harry Truman, ABD Kongresi'nden, Türkiye ve Yunanistan'a Sovyetler Birliği baskısından kurtarılmaları için toplam 400 milyon dolarlık bir yardımda bulunulması ve bu Devletlerin sivil ve askerî personeline, ABD'de eğitim verilmesi için yetki istedi.

1958 - 3. Eurovision Şarkı Yarışması gerçekleştirildi. Fransa, André Claveau'nun "Dors Mon Amour" şarkısıyla 1. oldu. 1956 yılındaki gibi bu yıl da İngilizce şarkı yoktu.

1967 - Suharto, Endonezya Devlet Başkanlığı görevini Sukarno'dan devraldı.

1971 - Türk Silahlı Kuvvetleri, 12 Mart Muhtırası'nı verdi. Başbakan Süleyman Demirel, bu gelişme üzerine istifa etti. Muhtıra; Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler, Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal Eyiceoğlu'nun imzasını taşıyordu.

1979 - Pakistan, CENTO'dan ayrıldığını açıkladı. Bir gün sonra da İran'ın ayrılmasıyla, CENTO'nun varlığı sona erdi.

1985 - Sovyetler Birliği ile ABD arasında, Cenevre'de Stratejik Nükleer Kuvvetler, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler, Uzay ve Savunma Sistemleri ile ilgili "Yeni Silahların Kontrolü Görüşmeleri" başladı.

1987 - Les Misérables müzikali, Broadway'de gösterime girdi.

1989 - Sir Tim Berners-Lee bir bilgi yönetim sistemi hakkındaki teklifini CERN'e sundu, bu sonradan World Wide Web'e dönüştü.

12 Mart tarihinde ne oldu

1993 - Mumbai'de Bombay saldırıları gerçekleşti.

1995 - Gazi Mahallesi olayları başladı. 15 Mart 1995'e dek kent geneline yayılan olaylar sonucunda 22 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmış ve tutuklanmıştır.

1999 - Varşova Paktı'nın eski üyeleri; Çekya, Macaristan ve Polonya, NATO'ya katıldı.

2000 - Papa II. John Paul, Kilise'nin geçmişte Yahudilere, muhaliflere, kadınlara ve yerlilere karşı işlediği günahlardan ötürü af diledi.

2003 - Sırbistan Başbakanı Zoran Dindic, Belgrad'da öldürüldü.

2004 - Suriye'de, Kamışlı Olayları patlak verdi.

2011 - Fukuşima I. Nükleer Santrali'nde patlama meydana geldi. Sonucunda 2011 Tohoku depremi ve tsunamisi'nden bir gün sonra atmosfere radyasyon yaydı.

2020 - Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.