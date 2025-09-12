Cuma günü, İslam dünyasında haftalık toplu ibadet günü olarak kabul edilir. Her hafta Müslümanlar, camilerde bir araya gelir; birlik, kardeşlik ve maneviyat duygularını pekiştirir. Cuma namazı, farz oluşuyla diğer vakit namazlarından ayrılır. Peki, 12 Eylül 2025 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara ve İzmir Cuma namazı saatleri...

12 EYLÜL 2025 CUMA NAMAZI NE ZAMAN?

12 Eylül 2025 Cuma günü, Türkiye genelinde Cuma namazı öğle ezanı vaktinde eda edilecek. Namaz vakitleri, her şehirde güneşin konumuna göre belirlenir. Bu nedenle her ilde farklı saatlerde kılınmaktadır. Cuma namazının kılınma zamanı, öğle ezanının okunmasıyla başlar ve bu vakitte camilerde hutbe verilir, ardından iki rekat farz namazı cemaatle birlikte kılınır. Bu süreç, öğle vaktinin sona ermesine kadar devam eder. Bu nedenle "Cuma namazı ne zaman?" sorusunun yanıtı, bulunduğunuz ilin öğle ezanı vaktine göre belirlenmelidir.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK 12 EYLÜL 2025?

12 Eylül 2025'te Türkiye'nin büyükşehirlerinden bazıları için Cuma namazı saatleri şu şekildedir:

İstanbul 'da Cuma namazı 13:05'te,

'da Cuma namazı 13:05'te, Ankara'da 12:50'de,

İzmir'de ise 13:13'te kılınacaktır.

Bu saatler, öğle ezanının okunduğu vakti göstermektedir. Namazın cemaatle eda edilen farz kısmı, bu saatte hutbe ile birlikte başlar.

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehri olduğu için Cuma namazları da yoğun cemaatle kılınmaktadır. 12 Eylül 2025 Cuma günü İstanbul'da Cuma namazı saat 13:05'te eda edilecektir. İstanbul'da yaşayan vatandaşların bu saatten önce camide hazır olmaları ve hutbeyi kaçırmamaları önerilir. Hutbe, namazın ayrılmaz bir parçasıdır ve dikkatle dinlenmelidir.

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

Ankara'da 12 Eylül 2025 tarihinde Cuma namazı saat 12:50'de başlayacaktır. Başkentte bulunan camilerde cemaat yoğunluğu yaşanabileceği için, erken gitmek hem yer bulma açısından hem de hutbeyi dikkatle dinleyebilmek adına önemlidir.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

İzmir'deki Cuma namazı vakti ise 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 13:13 olarak belirlenmiştir. Ezan bu saatte okunacak, ardından hutbe başlayacaktır. İzmirli vatandaşların, bu saate dikkat etmeleri ve hutbe öncesinde camide yerlerini almaları tavsiye edilir.

CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRER?

Cuma namazının süresi camiden camiye değişebilir. Ancak ortalama bir Cuma namazı süreci şu şekilde ilerler:

Ezan okunur.

Cemaat dört rekat ilk sünneti kılar.

İmam minbere çıkar ve hutbeyi verir.

Ardından iki rekat farz kılınır.

Son olarak dört rekat son sünnet kılınır.

Hutbenin uzunluğuna bağlı olarak, Cuma namazı genellikle 45 dakika ile 1 saat arasında sürer. Yoğun camilerde bu süre biraz daha uzayabilir. Bu nedenle Cuma günleri kişisel planlama yapılırken, namaza yeterli zaman ayrılması önemlidir.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, hem bireysel ibadet hem de toplu bir etkinliktir. Cuma namazının kılınışı adım adım şu şekildedir:

Ezan okunmadan önce camiye gidilir, abdest alınır, huşu ile beklenir.

Öğle ezanı okunduktan sonra, cemaat dört rekat ilk sünnet namazını kılar.

Ardından imam minbere çıkar ve iki bölümden oluşan hutbeyi verir.

Hutbe sonrası, imam öne geçer, kamet getirilir ve cemaatle birlikte iki rekat farz namazı kılınır.

Farz namazın ardından cemaat, dört rekat son sünnet namazını eda eder.

Cuma namazında cemaatle birlikte kılınan farz kısmı, namazın geçerliliği için olmazsa olmazdır. Hutbenin dikkatle dinlenmesi de ibadetin ruhuna uygun bir davranıştır.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının toplam rekat sayısı sünnetlerle birlikte ondur:

4 rekat ilk sünnet

2 rekat farz (cemaatle)

4 rekat son sünnet

İsteğe bağlı olarak bazı cemaat mensupları, bu namazdan sonra nafile namazlar da kılabilir. Ancak farz olan iki rekat, imamla birlikte cemaatle kılınan kısımdır. Diğer rekatlar sünnettir ancak önemlidir ve terk edilmemesi tavsiye edilir.