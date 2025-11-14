11. Yargı Paketi SON DAKİKA! 11. Yargı Paketi maddeleri neler, içeriğinde infaz düzenlemesi ve genel af var mı? 11. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi?

Türkiye'nin uzun süredir beklediği 11. Yargı Paketi, hem kapsamı hem de ceza adalet sistemine getirmesi beklenen yenilikler nedeniyle gündemin en sıcak başlıkları arasında. Peki, 11. Yargı Paketi maddeleri neler, içeriğinde infaz düzenlemesi ve genel af var mı? 11. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi? 'Suça sürüklenen çocuklar' ile ilgili düzenleme yapılacak mı? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

11. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

Paket, yaklaşık 40 maddeden oluşacak şekilde hazırlanıyor ve özellikle üç ana alanda yoğunlaşıyor: bilişim suçları, suç örgütleri, çocukların suçta araç olarak kullanılmasıyla mücadele.

Öne çıkan düzenlemeler şöyle:

Bilişim suçları güçlendiriliyor.

Sanal bahis, sanal kumar, dijital dolandırıcılık, kripto varlık hesaplarının kötüye kullanılması gibi dijital çağın getirdiği yeni suç türlerine karşı daha sert yaptırımlar getiriliyor.

Bankacılık ve ödeme sistemlerinde yeni kurallar.

Ödeme araçlarını veya hesap bilgilerini başkasına vermek ilk kez müstakil suç haline geliyor. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Suça karıştığı tespit edilen banka hesapları 3 güne kadar askıya alınabilecek.

Elektronik doğrulama zorunlu hale geliyor.

Fotoğraf, yüz tanıma, parmak izi veya çipli kimlik kartı doğrulaması yapılmadan elektronik ödeme hesabı açılamayacak.

Çipli kimlik olmadan cep telefonu hattı aboneliği yapılamayacak.

Mobil hatların suça karışması hâlinde yaptırım gelecektir.

Suçta kullanıldığı tespit edilen hatların bağlantısı savcı emri veya hâkim kararıyla kesilecek.

İşletmecinin bu kararı uygulamaması halinde 50 bin ile 300 bin TL arasında idari para cezası kesilecek.

Meskun mahalde silahla ateş edenlere verilen cezalar artırılıyor.

Ceza alt sınırı 6 aydan 1 yıla, üst sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkıyor.

Düğün, nişan gibi etkinliklerde ateş edilmesi hâlinde ceza yarı oranında artırılacak.

Kurusıkı silahlarla ateş edenlere de 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası geliyor.

Trafikte yol kesme eylemi müstakil suç oluyor.

Bir aracın durdurulması veya hareketinin engellenmesi 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Aracın yönünün değiştirilmesi (başka yere götürülmesi) 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Suç örgütlerine yönelik cezalar artırılıyor.

Örgüt kurma ve yönetme cezası mevcut 4–8 yıl aralığından 5–10 yıla çıkarılacak.

Silahlı örgüt yöneticilerine verilen cezalar, artırımlarla birlikte 7 yıl 6 aydan başlayıp 15 yıla kadar çıkabilecek.

Çocukların suçta araç olarak kullanılması ağır yaptırımla karşılanacak.

Örgüt faaliyeti kapsamında çocuk kullanan örgüt yöneticileri, aldıkları cezanın yarısından bire kadar artırımla yargılanacak.

Böylece 15 yıla kadar çıkabilen cezalar, artırımlarla birlikte 30 yıla kadar yükselebilecek.

11. YARGI PAKETİ İÇERİĞİNDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

Hayır. Hem Adalet Bakanlığı hem de AK Parti Grup Başkanlığı bu soruya net bir yanıt verdi:

İnfaz Kanunu'nda herhangi bir değişiklik 11. Yargı Paketi'nin kapsamında yer almıyor.

İnfaz sistemiyle ilgili ayrı bir çalışma yürütülüyor ve bu çalışma, paket tamamlandıktan sonra ayrı bir "İnfaz Paketi" başlığıyla gündeme gelecek.

11. YARGI PAKETİ İÇERİĞİNDE GENEL AF VAR MI?

Yine net yanıt: Hayır. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Af anlamına gelebilecek hiçbir çalışma söz konusu değil." diyerek genel af beklentilerini tamamen kapattı.

Bu paket; cezaları azaltan, suçları affeden ya da infaz sürelerini düşüren bir düzenleme içermiyor. Tam tersine, birçok suç türünde ceza artırımı içeriyor.

11. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Henüz geçmedi. Çalışmalar sürüyor ve kanun teklifi Meclis gündemine alınmak üzere hazırlanıyor, ancak şu anda:

Taslak TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmedi,

Paket yasa hâline gelmedi,

Resmî olarak yürürlüğe girmedi.

Meclis açılışının ardından teklifin önümüzdeki yasama döneminde Genel Kurul'a sunulması bekleniyor.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILACAK MI?

Bu konu pakette en üzerinde tartışılan başlıklardan biriydi.

Taslakta önce cezaların artırılması planlandı…

15–18 yaş arası çocuklara ağır suçlarda uygulanacak cezaların üst sınırlarının artırılması öngörülmüştü.

Ancak bu madde paketten çıkarıldı.

"Çocuğun üstün yararı" ilkesi gereği, söz konusu ceza artırımı düzenlemesi taslaktan çıkarıldı.

Bunun yerine ne yapılacak?

Tüm siyasi partilerin ortak kararıyla, çocukların eğitim, sağlık, sosyal çevre, suça sürüklenme nedenleri gibi tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla

3 ay süreli bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Ayrıca paket içerisinde çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasını engellemeye yönelik ciddi cezai yaptırımlar yer almaya devam ediyor.