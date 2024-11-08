10 Kasım İETT ulaşım ücretsiz mi? Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de aramızdan ayrılmış ve o günden bu yana her yıl 10 Kasım, tüm Türkiye'de yas günü olarak kabul edilmiştir. Bu özel günde Atatürk'ü anmak için çeşitli etkinlikler ve törenler düzenlenirken, özellikle büyükşehirlerde törenlere katılmak isteyen vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. Peki, 10 Kasım İETT ulaşım ücretsiz mi? Detaylar!

10 KASIM İETT ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yıl dönümünde saygıyla anılacak. Anma törenleri Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenirken, vatandaşlar Atatürk'ün anısına yapılan etkinliklere katılmak için toplu taşımayı tercih ediyor. Ancak, 10 Kasım resmi tatil kapsamında yer almadığı için İETT'nin yanı sıra metro, metrobüs, Marmaray, tramvay gibi toplu taşıma araçlarının ücretli olup olmadığı konusu sıkça gündeme geliyor.

Geçmiş yıllarda, yalnızca resmi tatil günlerinde İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde ücretsiz ulaşım hizmeti sunulmuştu. Henüz bu konuda net bir açıklama olmamakla birlikte, toplu taşımanın bu 10 Kasım'da da ücretli olması bekleniyor.

10 KASIM ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

10 Kasım'da Atatürk'ü anma törenlerine katılacak olan vatandaşlar, toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) gibi büyükşehir belediyelerinden konuyla ilgili resmi bir duyuru gelmiş değil. Ancak, toplu taşımanın genellikle yalnızca resmi tatil günlerinde ücretsiz olduğu göz önüne alındığında, 10 Kasım'da ulaşım araçlarının ücretli olarak hizmet vermesi bekleniyor. Yine de, belediyelerden yapılacak açıklamalar takip edilerek güncel bilgilere ulaşmak mümkün olacak.

10 KASIM OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de 10 Kasım anma etkinliklerine katılmayı planlayan vatandaşlar, otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını öğrenmek istiyor. Anma günü resmi tatil olmadığı için otobüslerin normal tarifelerle hizmet vermesi bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da 10 Kasım günü otobüs, metro, tramvay ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının ücretli olması öngörülüyor.