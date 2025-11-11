Haberler

10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım'da yüz binler Anıtkabir'e akın ederken, tarihi bir rekora imza atıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 219 bin 148 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti" ifadeleri yer aldı.

  • 10 Kasım 2023'te Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin 148 kişi ziyaret etti.
  • Bu ziyaret sayısı, 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 219 bin 148 kişinin Anıtkabir'i ziyaret ettiğini ve bu sayının 10 Kasım tarihlerindeki en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

"10 KASIM TARİHLERİNDE YAPILAN EN YOĞUN ZİYARET"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 219 bin 148 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti.

10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" denildi.

10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

FESLİ VE AVANELERİ KARA GÜN BU

