10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş

10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş Haber Videosunu İzle
10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş
Güncelleme:
İzmir'de 15 gündür kayıp olan ve Fatih İnan tarafından öldürülen Mihriban Yılmaz'ın kayıp olduğu dönemde yaşadıkları gün yüzüne çıktı. Genç kızın 10 gün boyunca alıkonulduğu, bu süre zarfında sürekli darp edildiği ve yüzünün tanınmaz hale getirildiği iddia edildi.

  • Mihriban Yılmaz'ın cesedi Bornova'da ormana gömülü bulundu.
  • Fatih İnan, Mihriban Yılmaz'ı boğarak öldürdüğünü ve cesedi ormana gömdüğünü itiraf etti.
  • Fatih İnan tutuklandı, diğer dört şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bornova'da 15 gün kaybolan Mihriban Yılmaz'ın (25) cesedi ormana gömülü bulundu. Gözaltına alınan 5 şüpheliden Yılmaz'ı boğduktan sonra ormana gömdüğünü itiraf eden Fatih İnan (26) tutuklandı.

"BİRİYLE GÖRÜŞECEĞİM" DEYİP EVDEN ÇIKTI

29 Aralık 2025'te Ümit Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ailesiyle yaşayan Mihriban Yılmaz'ın akşam saatlerinde evden çıkıp yakınında oturan akrabalarının yanına gittiği, bir süre sonra da "Biriyle görüşeceğim" diyerek ayrıldığı aktarıldı. Bu tarihten sonra kendisinden haber alınamaması üzerine ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

SON ANLARI KAMERADA, BOŞ ARSADAN OTOMOBİLE BİNDİ

İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bornova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmada, Yılmaz'ın kaybolduğu gün saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak'taki boş arsaya gittiği ve burada bekleyen otomobile bindiğinin tespit edildiği bildirildi. Otomobili kullanan kişinin Fatih İnan olduğu belirlenirken, şüphelinin Yılmaz'ın akrabalarıyla aynı binada oturduğu kaydedildi.

İTİRAF SONRASI CESET ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Soruşturma kapsamında Fatih İnan ile birlikte R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ. (25) gözaltına alındı. İnan'ın ilk ifadesinde Yılmaz'ı tanımadığını söylediği, daha sonra ise sosyal medya üzerinden haberleştiklerini ve görüşmek için boş arsada buluştuklarını anlattığı aktarıldı. İnan'ın, devam eden ifadesinde Mihriban Yılmaz'ı boğarak öldürdüğünü ve cesedi ormana gömdüğünü itiraf ettiği, gösterdiği yerde yapılan aramada Yılmaz'ın cansız bedeninin bulunduğu bildirildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazenin İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı belirtildi.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih İnan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 GÜN İŞKENCE GÖRDÜ, YÜZÜ TANINMAZ HALDE

Öte yandan olayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Mihriban Yılmaz'ın, cinayet zanlısı Fatih İnan tarafından kaçırıldığı ileri sürüldü. Genç kızın 10 gün boyunca alıkonulduğu, bu süre zarfında sürekli darp edildiği ve yüzünün tanınmaz hale getirildiği iddia edildi. Zanlının, işkence sonrası genç kızı öldürerek gömdüğü öne sürüldü.

Kaynak: Haberler.com / Hukuk
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTurhan Gönen:

Peki neden böyle bir şey yapmış. Sebep nedir.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

