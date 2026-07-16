Messi'nin eşi tribünde gözyaşlarına boğuldu! Arjantin'in son dakika golü ardından büyük duygusal patlama

Dünya Kupası yarı finalinde futbol dünyasının en büyük rekabetlerinden biri sahne aldı. Son dünya şampiyonu Arjantin, ezeli rakibi İngiltere karşısında Anthony Gordon’ın golüyle geriye düştüğü maçta adeta ipten döndü. Dakikalar 86'yı gösterirken sahneye çıkan Enzo Fernandez, Lionel Messi’nin kısa köşe vuruşundan aktardığı pası aldı ve ceza sahası dışından sert bir vuruşla kaleci Jordan Pickford’ı mağlup ederek skoru eşitledi.

Arjantinli futbolcular saha içinde çılgın bir sevinç yaşarken, stadyum kameraları tribündeki özel koltuklarda maçı takip eden Messi'nin eşine çevrildi. Maçın bitimine dakikalar kala gelen bu kritik golün ardından büyük bir duygu patlaması yaşayan ünlü isim, gözyaşlarına hakim olamadı. Üzerinde kocasının ikonik 10 numaralı Arjantin forması bulunan Messi'nin eşi, yanındaki bir yakınına sarılarak uzun süre ağladı ve sakinleşmekte güçlük çekti.

MESSİ KARİYERİNİ KURTARDI, BİR ASİST DAHA YAPTI

Bu hayati gol, sadece skoru eşitlemekle kalmadı; Arjantin’in ezeli rakibine elenmesini önleyerek Lionel Messi’nin Dünya Kupası kariyerinin son bulma riskini de ortadan kaldırdı. Bu golden sonra rüzgarı arkasına alan Tangocular, İngiltere savunmasını abluka altına aldı. Beraberlik golünden sadece altı dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Lionel Messi, yaptığı bir başka asistle takımını galibiyete taşıyan hamleyi yaptı.

Kaynak: Haberler.com