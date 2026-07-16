Haberler

Messi'nin eşi tribünde gözyaşlarına boğuldu! Arjantin'in son dakika golü ardından büyük duygusal patlama

Messi'nin eşi tribünde gözyaşlarına boğuldu! Arjantin'in son dakika golü ardından büyük duygusal patlama Haber Videosunu İzle
Messi'nin eşi tribünde gözyaşlarına boğuldu! Arjantin'in son dakika golü ardından büyük duygusal patlama
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere karşısında elenmenin eşiğine gelen Arjantin, 86. dakikada Enzo Fernandez ile hayata döndü. Lionel Messi’nin eşi, ezeli rakibe karşı son dakikalarda gelen bu kritik golün ardından locada gözyaşlarını tutamadı.

  • Arjantin, Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'ye karşı 86. dakikada Enzo Fernandez'in golüyle beraberliği yakaladı.
  • Messi'nin eşi, beraberlik golünün ardından tribünde gözyaşlarına boğuldu.
  • Messi, beraberlik golünün asistini yaptı ve altı dakika sonra bir asistle daha takımını galibiyete taşıdı.

Dünya Kupası yarı finalinde futbol dünyasının en büyük rekabetlerinden biri sahne aldı. Son dünya şampiyonu Arjantin, ezeli rakibi İngiltere karşısında Anthony Gordon’ın golüyle geriye düştüğü maçta adeta ipten döndü. Dakikalar 86'yı gösterirken sahneye çıkan Enzo Fernandez, Lionel Messi’nin kısa köşe vuruşundan aktardığı pası aldı ve ceza sahası dışından sert bir vuruşla kaleci Jordan Pickford’ı mağlup ederek skoru eşitledi.

Arjantinli futbolcular saha içinde çılgın bir sevinç yaşarken, stadyum kameraları tribündeki özel koltuklarda maçı takip eden Messi'nin eşine çevrildi. Maçın bitimine dakikalar kala gelen bu kritik golün ardından büyük bir duygu patlaması yaşayan ünlü isim, gözyaşlarına hakim olamadı. Üzerinde kocasının ikonik 10 numaralı Arjantin forması bulunan Messi'nin eşi, yanındaki bir yakınına sarılarak uzun süre ağladı ve sakinleşmekte güçlük çekti.

MESSİ KARİYERİNİ KURTARDI, BİR ASİST DAHA YAPTI

Bu hayati gol, sadece skoru eşitlemekle kalmadı; Arjantin’in ezeli rakibine elenmesini önleyerek Lionel Messi’nin Dünya Kupası kariyerinin son bulma riskini de ortadan kaldırdı. Bu golden sonra rüzgarı arkasına alan Tangocular, İngiltere savunmasını abluka altına aldı. Beraberlik golünden sadece altı dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Lionel Messi, yaptığı bir başka asistle takımını galibiyete taşıyan hamleyi yaptı.

Kaynak: Haberler.com
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama

Bahçeli ile görüşme sonrası dudaklarından tek cümle döküldü

Altın yatırımcısını kahreden grafik

Evini, arabasını satıp altına yatıranları kahreden grafik

Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastaneden bebek kaçırma girişiminin ardından dram çıktı

Hastaneden bebek kaçırmaya kalktı, olayın ardından dram çıktı
Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız

Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız
İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Körfez yine yangın yeri! İran, menzilindeki ülkeye saldırı başlattı
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık! Ekipler gözlerine inanamadı
Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti

Kucağındaki bebeğinde de utanmadı! "Aile" imajını polis yemedi
İlyas Yalçıntaş'tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama

İlyas Yalçıntaş'tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama