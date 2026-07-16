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Haluk Levent, Çorlu'daki cezaevine konuldu

Haluk Levent, Çorlu'daki cezaevine konuldu
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AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan dernek başkanı Haluk Levent, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Soruşturmada 14 kişi tutuklandı.

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dernek başkanı Haluk Levent, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan Haluk Levent, İstanbul'dan bugün öğle saatlerinde minibüs ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Levent, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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