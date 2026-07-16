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73 yaşına sahnede girdi! Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz

73 yaşına sahnede girdi! Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz Haber Videosunu İzle
73 yaşına sahnede girdi! Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz
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Usta oyuncu Selçuk Yöntem, başrolünü Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz ile paylaştığı Amadeus oyununun Harbiye Açıkhava’daki gösteriminin ardından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Ekip arkadaşlarının hazırladığı sürprizle 73. yaşına giren Yöntem, alkışlar eşliğinde pastasını kesti.

Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Selçuk Yöntem, 73. yaş gününü sahnede kutladı. Amadeus oyununun Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki gösteriminin ardından ekip arkadaşlarının hazırladığı sürpriz doğum günü organizasyonuyla karşılandı.

Peter Shaffer’ın klasik eserlerinden uyarlanan ve yedi sezondur kapalı gişe sahnelenen Amadeus oyununda Antonio Salieri karakterine hayat veren Yöntem’e, başrolü paylaştığı Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz’in yanı sıra teknik ekip de eşlik etti. Hazırlanan doğum günü pastasını alkışlar arasında kesen usta oyuncu, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Uzun yıllardır tiyatro, sinema ve televizyon projeleriyle sanatseverlerin karşısına çıkan Selçuk Yöntem, Aşk-ı Memnu, Kim Milyoner Olmak İster? Ve sayısız tiyatro oyunundaki performansıyla hafızalarda yer edindi. Sanat yaşamını aktif şekilde sürdüren Yöntem, doğum günü kutlamasının ardından Harbiye Açıkhava’da bu sefer Don Kişot müzikalinde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Haberler.com
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