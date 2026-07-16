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Erbakan, Hamaney'in cenaze töreninde neden ağladığını açıkladı

Erbakan, Hamaney'in cenaze töreninde neden ağladığını açıkladı Haber Videosunu İzle
Erbakan, Hamaney'in cenaze töreninde neden ağladığını açıkladı
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ABD saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'da aylar sonra düzenlenen cenaze törenine katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan gözyaşlarını tutamamıştı. Erbakan, törende neden ağladığını açıkladı.

  • Fatih Erbakan, 15 Temmuz darbe girişiminin önlenebilir olduğunu ve iktidarın ihmalleri bulunduğunu söyledi.
  • Erbakan, FETÖ'nün devlete sızmasının Milli Görüş'ün terk edilmesiyle başladığını iddia etti.
  • Erbakan, Ali Hamaney'in cenaze töreninde 15 aylık torununun füzelerle parçalanması nedeniyle ağladığını açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Erbakan, sözlerine 15 Temmuz darbe girişiminde yaşamını yitirenleri anarak başladı.

Darbe girişiminin önlenebilir olduğunu ve süreçte iktidarın ciddi ihmalleri bulunduğunu ifade eden Erbakan, FETÖ'nün devlet içerisinde güç kazanmasının uzun yıllara yayılan siyasi tercihler sonucunda gerçekleştiğini belirtti.

Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz bir gecede ortaya çıkmış bir hadise değildir. Bunun 15-20 yıllık bir geçmişi vardır. Maalesef yıllar boyu mevcut iktidar devlet kadrolarını günlük siyasi hesaplarla, belirli yapılara teslim etti. Sonrasında da ‘aldatıldık’ diyerek sorumluluktan kaçmaya çalıştı ama devleti yönetenlerin, ‘aldatıldık’ diyerek bu şekilde büyük yanlışları yaptıktan sonra sorumluluktan kaçmaları mümkün değildir. Bütün yanlışlar aslında siz Milli Görüş gömleğini çıkarttıktan sonra başladı. FETÖ'nün devlete sızması, yapılanması, ittifak yapılması da Milli Görüş gömleğinin çıkartılması ile oldu. Milli Görüş'ün çıktığı kaba maalesef FETÖ dolduruldu ve yaşananlar da bunun bir sonucudur. Milli Görüş'ün yıllarca yaptığı uyarılar dikkate alınsaydı o kara gece yaşanmayabilirdi."

FETÖ ile mücadelenin yalnızca örgütün alt kademeleriyle sınırlı kaldığını ileri süren Erbakan, "Gerçek bir hesaplaşma için piramidin en üstündeki ihanet katmanının yargılanması gerekir. Ancak bu süreçte de adalet ilkesinden asla vazgeçilmemelidir" diye konuştu.

TAHRAN'DAKİ CENAZEDE NEDEN AĞLADI?

Erbakan, İran'ın ABD saldırısında öldürülen eski dini lideri Ali Hamaney’in iki hafta önce düzenlenen cenaze töreninde gözyaşlarını neden tutamadığını da anlattı.

"Rahmetli Hamaney’in 15 aylık torunu füzelerle parçalanmış, onun küçücük bir tabutu duruyordu ve gülüp oynarken çekilmiş bir fotoğrafı tabutun başındaydı. Bu şartlar altında duygulanmamak elde değil."

Kaynak: ANKA
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTeşkilat ı Mahsusa:

yalaka olduğu için

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Yalaka katillerini ağırlayanlar

yanıt0
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