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1 Ocak Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu

1 Ocak Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu
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Ankara'da hava nasıl olacak? 1 Ocak tarihli Ankara hava durumu raporu yayınlandı. Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Ankara için günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri güncellendi ve halka duyuruldu.

1 Ocak Ankara hava durumu tahminleri yayınlandı! Başkentte yaşayanlar için günün en çok merak edilen sorusu, "1 1 Ocak Ankara'da hava nasıl olacak?" Havanın seyri günlük planları etkilerken, uzmanlardan yapılan açıklamalar dikkat çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 1 Ocak'ta Ankara'da hava durumu değişiklik gösterebilir. Özellikle soğuk hava dalgasının etkisi altında olan bölgede, "Ankara günlük hava durumu" detayları önem taşıyor. Peki, 5 günlük hava tahminleri neler söylüyor? Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Gün içerisinde yağış beklenmezken, hava sıcaklığı 7°C civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık -6°C'ye kadar düşeceği için buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Günlük Hava Durumu Tahmini:

1 Ocak Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 7°C, en düşük sıcaklık -6°C.

2 Ocak Perşembe: Puslu ve güneşli. En yüksek sıcaklık 8°C, en düşük sıcaklık -5°C.

3 Ocak Cuma: Puslu ve güneşli. En yüksek sıcaklık 8°C, en düşük sıcaklık -5°C.

4 Ocak Cumartesi: Puslu ve güneşli. En yüksek sıcaklık 9°C, en düşük sıcaklık 0°C.

5 Ocak Pazar: Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. En yüksek sıcaklık 7°C, en düşük sıcaklık -1°C.

Hava durumu tahminleri için tıklayınız.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde:

1 Ocak Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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