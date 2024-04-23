1 Mayıs'ta Taksim meydanında kutlama yapılacak mı? Vali açıklama yaptı mı?

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs İşçi Bayramına sayılı günler kala Taksim kararını açıkladı. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olacağını açıkladı. Gül, "Taksim'in dışındaki bir alanda kutlanacak. Kutlamaların yapılacağı alan bu hafta içi netleşecek." ifadelerini kullandı. Peki, 1 Mayıs'ta Taksim meydanında kutlama yapılacak mı? Vali açıklama yaptı mı?

1 MAYIS'TA TAKSİM'DE KUTLAMA YAPILACAK MI?

Vali Gül yaptığı açıklamada, "Taksim bu tür etkinliklerin tümüne kapalı. Biz DİSK, KESK ve benzeri kuruluşlar başta olmak üzere hepsiyle konuştuk. Taksim'de olmayacağını hepsine izah ettik. Başka bir yerde talep ederlerse kutlanması için üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Kendi aralarında istişare ediyorlar. Muhtemelen bu hafta içerisinde kesinleşir." sözleriyle Taksim'in kutlamalara kapalı olacağını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valisi Gül, "Biliyorsunuz 2012 yılından beri öyle. Taksim'in dışında herhangi bir alanda kutlanacak. O alanın neresi olacağına karar verip bizden talep edecekler. Biz de güvenlik tedbirleri başta olmak üzere, üzerimize ne düşüyorsa yapacağız." dedi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) ve CHP 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.