1 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı? 1 Mayıs'ta hangi kütüphaneler açık?

Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı kütüphanelerin çalışma günleri personel durumu göz önüne alınarak düzenlenmiştir. Peki, 1 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı? 1 Mayıs kütüphaneler kapalı mı?

1 MAYIS'TA KÜTÜPHANELER AÇIK MI?

Kütüphanelerin mesai saatleri ise 657 Devlet Memurları Kanununun 100'ncü maddesine göre bulundukları illerin Valiliklerince belirlenmekle birlikte, Bakanlığımız tarafından öğrencilerin ve çalışan vatandaşlarımızın kütüphanelerimizden daha fazla yararlanabilmesi için, yeterli personele sahip il halk kütüphanelerin 1 Eylül - 31 Mayıs tarihleri arasında saat 19:30 'a kadar hizmet vermeleri sağlanmıştır.

1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2024?

1 Mayıs, ülkemizde resmi tatiller arasında yer alır ve İşçi Bayramı olarak kutlanır. 2024 yılında, 1 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Dolayısıyla, bu tarih resmi tatil olarak ilan edilecek ve okulların kapalı olması bekleniyor. Ayrıca, kamu çalışanlarına da tatil ilan edilecek ve iş yerlerinde genellikle izin uygulanacak.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs, resmi tatiller arasında yer alır ve 2024 yılında çarşamba gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla, 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil ilan edilecektir.

1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Bu tarihte okullar kapalı olacak ve kamu çalışanlarına da tatil yapma imkanı tanınacaktır.