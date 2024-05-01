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1 MAYIS SARAÇHANE SON DAKİKA! Saraçhane'de son durum ne? 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşananlar…

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1 Mayıs kutlamalarında İstanbul Saraçhane'deki son durum merak konusu oldu. İstanbul'da yaşanan kutlamalar ve etkinlikler hakkında son dakika bilgileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Saraçhane'de son durum ne ve 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşananlar merak ediliyor. Saraçhane'deki vatandaşların Taksim Meydanı'na yürüyüşleri izin verilmezken, polis kalabalık grupları dağıtıyor. Peki, Saraçhane'de son durum ne?

Saraçhane'de grupların Taksim'e yürüyüşüne izin verilmezken, polis ve kalabalık gruplar arasında arbede yaşanıyor. 1 Mayıs Saraçhane son dakika haberleri ve İstanbul'da 1 Mayıs kutlamaları merak ediliyor. CHP ve DİSK'in Taksim'e yürüyüşe geçmesi sonrası İstanbul Valiliği'nin yasak kararıyla Saraçhane'deki Bozdoğan Kemeri'nin altına polis ekipleri tarafından barikat kurulmuştu. Saraçhane'de son durum ne? Detaylar haberimizdedir...

1 MAYIS SARAÇHANE SON DAKİKA

Saraçhane'de grupların Taksim'e yürüyüşüne izin verilmezken, polis ve kalabalık gruplar arasında arbede yaşanıyor. Bozdoğan Kemeri'nin altındaki polis barikatını aşarak Taksim Meydanı'na doğru yürümek isteyen gruplara emniyet mensupları tarafından izin verilmiyor.

Aralarında çok sayıda sivil toplum örgütünün de bulunduğu kalabalık gruplar Saraçhane'den geçerek Taksim'e doğru yürüyüş yapmak istediğinde ise polis müdahalesiyle karşılaştı.

CANLI YAYINDA ARBEDE YAŞANDI

Barikatı aşıp geçmeye çalışan gruplara polis sert müdahalede bulunurken, canlı yayına da yansıyan görüntülerde kalabalık ile emniyet mensupları arasında arbede yaşandığı görüldü.

1 MAYIS SARAÇHANE SON DAKİKA! Saraçhane'de son durum ne? 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşananlar…

GÖZALTINA ALINANLAR VAR

Saraçhane'den geçerek Taksim'e doğru yürüyüş yapmak isteyen ve aralarında çok sayıda sivil toplum örgütünün de bulunduğu kalabalık gruplar polisin biber gazlı müdahalesiyle karşılaştı. Yaşanan arbede sırasında gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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