ZORLUOĞLU VE GÜNGÖR İKİ KARDEŞ ŞEHRİN HİKÂYESİNİ ANLATTI

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 'İki Kardeş Şehrin Hikayesi: Kahramanmaraş ve Trabzon Buluşması'nda bir araya geldi.

2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, "İki Kardeş Şehrin Hikayesi" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Kemençe ve bağlamanın buluştuğu anlamlı etkinlikte, iki şehrin fotoğraf sergisi ve kardeşlik gazetesi dağıtımı gerçekleştirildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün de bir araya geldiği programda tarihi anlar yaşanırken, uzman konuklar da kardeşliğin kökenlerinden bahsetti. Trabzon'dan çok sayıda misafirin yer aldığı etkinliğe, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin performanslarıyla başlayan etkinlik, Trabzonlu Sanatçı Adem Ekiz'in kemençesi eşliğinde söylediği Karadeniz'le özdeşleşen "Divane Aşık Gibi" parçasıyla devam etti. Aşık Mahzuni Şerif Ses Yarışması birincisi Hatice Gökçeli ise, "Boşumuş" türküsünü seslendirdi.

İKİ BAŞKAN TARİHE GEÇTİ

Karşılıklı olarak meclislerinde "Kardeş Şehir" kararı alan Trabzon ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanları etkinlikte bir araya geldi. Daha önce meclisler tarafından alınmış bir kardeş şehir kararı olmadığını ifade eden Hayrettin Güngör, "Yaklaşık 500 yıl önce iki şehrin kardeşlik tohumları atılmış. Biz sadece ezelden beridir gönüllerde olan kardeşliğimizi resmiyete de dökmek istedik. Kahramanmaraş'tan Trabzon'a selam olsun" diye konuştu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise mutabık olunan yeni projelerden bahsederek, "Trabzon'un fethiyle başlayan kardeşliğimiz ebediyete kadar sürecek. İnşallah kardeş şehrimizle iş birliği içerisinde ilerleyen süreçte çok önemli işlere imza atacağız" ifadelerini kullandı.

KTÜ VE KSÜ'DEN KARDEŞLİĞİN MAZİSİ

Düzenlenen etkinlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ahmet Köksal ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden Prof. Dr. Orhan Doğan da iki şehrin kardeşliğinin kadim tarihini anlattı. Fatih Sultan Mehmet Han tarafından Trabzon'un Fethiyle başladığı ifade edilen kardeşlik sürecinin, alperenlerin bölgedeki faaliyetleri ve milli mücadele sonrası karşılıklı olarak atılan adımlarla devam ettiği akademisyenler tarafından ifade edildi.

ÜÇ ÖNEMLİ PROJEYİ PAYLAŞTILAR

Murat Zorluoğlu ve Hayrettin Güngör etkinlikteki konuşmalarının satır aralarında üç önemli projeye de değindi. Bu kapsamda, Kahramanmaraş'ta Trabzon, Trabzon'da ise Kahramanmaraş adını taşıyan iki şehrin en işlek caddeleri kardeşliğe ithafen ortak şekilde tasarlanacak. Müjdesi verilen diğer bir proje de "Kardeşlik Günleri" oldu. Karşılıklı olarak alınan karar çerçevesinde, Trabzon'da Kahramanmaraş, Kahramanmaraş'ta ise Trabzon günleri düzenlenecek. İlk olarak önümüzdeki yıl düzenlenmesi planlanan etkinliklerle Kahramanmaraş, Karadeniz'e taşınacak. Diğer bir projede ise iki şehrin kardeşliğini anlatan bir "Kardeşlik Kitabı'nın" yazılması kararlaştırıldı. Büyükşehir Belediyeleri tarafından yayımlanacak kitap ile kardeşliğin tarihe bir vesika olarak not düşülmesi hedefleniyor.

GÜNGÖR: GÖNÜL KARDEŞLİĞİMİZ RESMİYET KAZANDI

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör etkinlikte yaptığı konuşmada, "Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat kardeşimle yolumuz çok kesişti. Bakanlıkla beraber çalıştık. Çevre Bakanlığında benden önce kendisi müsteşar muavinliği yaptı, o ayrıldı. Biz oraya gittik. Sonra kendisi Trabzon biz de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlendik. Dedik ki bu kardeş şehir ilişkilerimizi daha aktif hale getirelim. Ama pandemi ile ilgili süreçte bunu gerçekleştiremedik. Tabi bu kardeşlik hukukunu, tarihini, geçmişini biraz karıştırdığınızda aslında resmi bir kardeşlik olmadığında gördük. Fakat bu hiç önemli değil çünkü kardeşlik gönülde olur. Öbürü onu tamamlayan usulü bir şey. Dedik ki karşılıklı iki meclisimizin almış olduğu kararla aynı ayda bunu resmiyete bağlayalım. Eylül ayı 2 büyükşehir meclisinin karşılıklı almış olduğu kararla kadimden zaten var olan ve ebediyete kadar devam edecek olan bu gönül kardeşliği sadece resmi bir sıfat kazandı. ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kardeşim Murat Zorluoğlu şahsında bütün Trabzonlu kardeşlerimi de buradan saygıyla selamlıyorum" dedi.

KARDEŞ ŞEHİR OLMAKTAN ONUR DUYUYORUZ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise, Kahramanmaraş'la kardeş şehir olmaktan çok büyük bir onur ve gurur duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı; "Doğrusu, buraya gelmeden hemen önce kıymetli dostum, değerli kardeşim, kıymetli belediye başkanımız makamında bize çok özel bir an yaşattı. Bu muhteşem şehrin adeta gerdanlığı mesabesindeki İstiklal madalyasının bize çok özel bir törenle gösterdi. Hakikaten etkilenmemek mümkün değil. Türkiye'nin İstiklal madalyası olan tek şehri Kahramanmaraş'ı ben de saygıyla selamlıyorum ve sizlerin önünde hürmetle eğiliyorum. "

YÜZYILLARDIR GÖNÜLLERDE KARDEŞİZ

"Trabzon'da mesela herhangi bir kişiyi sokakta çevirip de 'Kahramanmaraş deyince ne düşünürsünüz' diye sorsanız, Kahramanmaraş bizim kardeş şehrimizdir derler. Eminim Maraş'ta da durum tıpatıp böyledir. Halbuki biz eylül ayında Büyükşehir Belediye Meclisleri olarak bu kardeşlik ilişkisini bir resmiyete kavuşturduk. Bundan önce böyle bir resmi kardeşlik ilişkisi yoktu. Ama gönüllerde bu kardeşlik ilişkisine yüzyıllardır devam ediyoruz. Neden bu kadar geniş kesimler tarafından bu kardeşlik kabul edildi. Tabi bunun kökleri tarihte. Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinin hemen sonrasında Maraş'tan Trabzon'a alperenler, Saçaklızadeler göç ettiler. ve orada yaygın kanaate göre Şeyh Osman, yani Saçaklızade Osman Efendi Çaykara'ya bağlı Paçan köyüne, yine kardeşlerden Hasan Efendi Of'a bağlı Eskipazar'a ve İlyas Efendi de yine Çaykara'ya bağlı Yente köyüne yerleşti. Yaygın kanaat bu zatların o bölgenin Müslümanlaştırılmasında çok önemli bir rol oynadığıdır ve yine bu bölgede huzur ikliminin tesisinde çok büyük gayretler gösterdikleri yönündedir. "

MARAŞ'I TÜM DİNAMİKLERİYLE TRABZON'A DAVET EDİYORUZ

"Şimdi bu kardeşlik artık bir resmiyet kazanmış oluyor inşallah. ve bu resmiyet, iki kardeş şehrin her alanda daha fazla bir araya gelmesine ve daha fazla iş birliği yapmasına imkan sağlayacak. Bir hareket tarzını da biz belediye başkanları olarak inşallah benimsedik. Bir program dahilinde bundan sonra her alanda gerek sanat gerek kültür gerek spor gerek ticaret alanında ve aklınıza gelebilecek bütün alanlarda bundan böyle inşallah bu şehrin dinamikleri daha fazla bir araya gelecek ve birlikte çok daha büyük projelere, çok daha büyük işlere hep beraber imza atacağız. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız ile mutabık kaldık, inşallah önümüzdeki yılın baharında biz Maraş'ı bütün dinamikleri ile Trabzon'a davet ediyoruz. Sözlerime son verirken kıymetli mevkidaşım, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'e ve tüm Maraş halkına gösterdikleri misafirperverlik nedeniyle gönülden teşekkür ediyorum. "

KARDEŞLİĞİN BELGESİ TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından asırlardır süregelen tarihi kardeşliği resmiyete dökerek tarihe geçen iki Büyükşehir Belediye Başkanı birbirlerine meclis kararlarını da takdim etti. Yaşanan tarihi anın sonrasında, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yöresel el sanatlarından sim sırma ile yapılan şehrin sembolü "İstiklal Madalyası" tablosu hediye ederken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise vapur ve martıların bulunduğu tabloyu hediye olarak sundu.

TARİH : 21. 10. 2021

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