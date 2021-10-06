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ZBEÜ'den bir yenilik daha

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Haberler | Sağlık

ZBEÜ'den bir yenilik daha Kalp yetmezliği olan hastaya kalp pili taktılar Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

ZONGULDAK (İHA) - ZBEÜ'den bir yenilik daha

Kalp yetmezliği olan hastaya kalp pili taktılar

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kardiyoloji Bölümü Kalp Yetmezliği için pil takmaya başladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kardiyoloji Bölümü Kalp Yetmezliği için pil takmaya başladı. Kalp yetmezliği tedaisinde kullanılan bir çeşit kap pili olan CRT, kalp pili tedavisinde kullanılmaya başladı. Doç Dr. Umut Somuncu ve Doç Dr. Belma Kalaycı tarafından bir saat süren operasyonla kalp pili takıldı.

Uygulanana tedavi hakkında bilgi veren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kardiyoloji Bölümü Prof. Dr. Ahmet Avcı, kalp yetmezliği tedavisinde kalp pili takmaya başladıklarını belirterek, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Zonguldak'ta da kalp yetmezliği hastası mevcut. Biz Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak hastalarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Öncelikli olarak kalp yetmezliği hastalarımızda ilca tedavisini kullanıyoruz. Ancak hastalığı bazı aşamaya gelen bazı hastalarımıza ilaç tedavisine rağmen şikayetlerini istediğimiz gibi kontrol altına alamıyoruz. Bu tür durumlarda bazı kalp yetmezliği hastaları kalp yetmezliği tedaisinde kullanılan bir çeşit kap pili olan CRT dediğimiz kalp pili tedavisinden faydalanıyor. Bu tür tedaviye uygun olan hastalarımızda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak artık bizde kalp pili takmaya başlamış bulunmaktayız. Bu hafta Doç Dr. Umut Somuncu ve Doç Dr. Belma Kalaycı hocamız yaklaşık 45 dakika süren bir müdahale ile hastamızda başarılı bir şekilde tedavisini uygulamışlardır. Hastamızın genel durumu gayet iyi takiplerine devam edeceğiz. Bu genel anesteziye gerek olmadan Anjiyografi laboratuvarında olan bir müdahale ve seçilmiş olan hastalarda da faydası ispatlanmış bir tedavi. Daha önce hastalarımız bu tedavi buralarda yapılamadığı için Ankara, İstanbul gibi merkezlere gitmek zorunda kalıyorlardı ama artık Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kardiyoloji kliniği olarak bu tür hastalarımıza da severek yardımcı olmaya çalışacağız. Kalp hastalarının bir kısmı bu tedaviden faydalanabiliyor. O nedenle bir hastalarımızı muayene ediyor ve tedavilerini yapıyoruz. Uygun olan hastalarımıza bu tedaviyi uyguluyoruz. Hastalarımızın da bu tedaviyi kabul etmesi durumunda tedavimizi uyguluyoruz" şeklinde konuştu.

ZBEÜ'den bir yenilik daha

ZBEÜ'den bir yenilik daha

ZBEÜ'den bir yenilik daha

ZBEÜ'den bir yenilik daha
İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Son Dakika Haberleri
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