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Yunanistan, Fransa'dan sonra ABD'yi de kalkan olarak görüyor

AA / Tevfik Durul - Haberler | Güncel
Yunanistan, Fransa'dan sonra ABD'yi de kalkan olarak görüyor

Yunan basını, dün imzalanan ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İş birliği (MDCA) Anlaşması'nın Atina'nın "tehdit" olarak algıladığı Türkiye'ye karşı büyük bir destek olduğunu ileri sürdü.

Yunan basını, dün imzalanan ABD- Yunanistan Karşılıklı Savunma İş birliği (MDCA) Anlaşması'nın Atina'nın "tehdit" olarak algıladığı Türkiye'ye karşı büyük bir destek olduğunu ileri sürdü.

Yunan Devlet Ajansı AMNA, "MDCA Yunanistan için bir kalkan-ABD, 'casus belli'yi kınıyor" başlıklı haberinde, iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan benzer anlaşmaların ardından Yunanistan için koruyucu bir kalkan oluşturduğunu savundu.

Ajansın, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haber de, Yunanistan'ın toprak bütünlüğünün hem anlaşmadaki ifadelerle hem de ABD güçlerinin Meriç ve Girit'te öngörülen varlığı ile korunacağını iddia ederek, anlaşmadaki "tarafların karşılıklı olarak birbirlerinin güvenlik, egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü, silahlı saldırı ya da saldırı tehdidine karşı koruyacaklarına" ilişkin taahhüdü ABD'nin "casus belli"yi kınaması olarak yorumladı.

Yunan basınının yayımladığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e yönelik yazdığı 12 Ekim 2021 tarihli mektup da ABD'nin Yunanistan'a desteğinin bir göstergesi olarak kamuoyuna sunuldu.

Diplomatik kaynaklar, mektupta yer alan "ABD'nin Yunanistan ana karası ya da adalarında eğitim ve operasyon yapabileceğine" ilişkin ifadenin, ABD'nin Yunanistan'ın adalardaki tam egemenlik hakkını ve adaların silahlandırılabilmesini "fiili" olarak teyit ettiğini ileri sürdü.

Muhalefetten anlaşmaya tepki var

Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Partisi, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Dedeağaç'ta bulunmalarının ABD güçlerine, Bulgaristan ve Romanya'ya kolay geçiş imkanı sağlarken, Yunanistan'ı da Karadeniz'deki tehlikeli gerginliklerin ön sırasına yerleştireceğini belirtti.

Açıklamada, buna karşılık hiçbir ABD varlığının Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı Ege ve Doğu Akdeniz'de korumadığı, anlaşmanın bağımsız, itibarlı bir Yunanistan'a yakışmadığı ifade edildi.

Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Adı 'savunma' anlaşması olan ancak gerçekte saldırgan olan Yunanistan-ABD anlaşması, ülkemizin, ABD'nin ve NATO'nun savaş planlarına tehlikeli bir şekilde dahil edilmesidir" ifadesine yer verilerek, "Türkiye tehdidine" karşı ülkenin güvenliği ve sınırları korunuyor iddiasının gerçekçi olmadığı kaydedildi.

Yunan Çözümü Partisi de açıklamasında, "Hükümetin, gelecekteki iktidarları Yunanistan'ın egemenlik haklarını garanti altına almayan ve Türkiye'nin savaş tehdidini ortadan kaldırmayan bir anlaşma için taahhüt altında bırakmaya hakkı olmadığını" belirtti.

ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İş birliği Anlaşması imzalamıştı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile 14 Ekim'de ABD'nin Yunanistan'daki faaliyet alanını genişleten güncel ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İş birliği Anlaşması'nı imzalamıştı.

Yunanistan, Fransa ile de 28 Eylül'de imzalanan ve iki ülke arasında savunma, dış politika ve silahlanma alanlarında iş birliğini öngören bir anlaşma yapmıştı.

AA / Tevfik Durul - Son Dakika Haberleri
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