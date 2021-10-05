Yoğun bakımdan hayata 'mucize' dönüş

ANKARA (DHA) - ANKARA'da 'ben gencim, bana bir şey olmaz' diyerek aşı olmayan ve koronavirüse yakalanan elektrik teknisyeni Burak Kaan Öz (31), yoğun bakımda 38 günü yapay akciğer cihazına bağlı şekilde gördüğü 3 aylık tedaviyle mucizevi bir şekilde hayata tutundu. Cihaza bağlı entübe halde çekilen fotoğrafına bakarak, hayatta olduğuna şükreden Öz, "'Ben gencim bana bir şey olmaz' dedim. Şimdi çok pişmanım. Keşke aşı olsaydım" dedi.

Mamak ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan elektrik teknisyeni Burak Kaan Öz, Covid-19 aşısı olan anne ve babasının 'aşı ol' ısrarına rağmen 'ben gencim, bana bir şey olmaz' diyerek aşı olmadı. Burak Kaan Öz, temmuz ayının başında gelişen tat ve koku kaybının ardından yüksek ateşinin de çıkmasıyla 10 Temmuz'da Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak ek binasına başvurdu. Burak Kaan Öz, PCR testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alındı. Bir haftanın ardından göğüs ağrısı ve oksijen yetersizliği şikayeti artan Öz, aynı hastanenin merkez binasında bulunan ve kritik hastaların yer aldığı 3'üncü basamak Covid-19 Yoğun Bakım Servisi'ne alındı ve akciğer fonksiyonlarını gerçekleştiremeyecek duruma gelince entübe edildi. Öz, 38 günü yapay akciğer cihazına (ECMO) bağlı yaklaşık 3 ay süren tedaviyle mucizevi bir şekilde hayata tutundu.