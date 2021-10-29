Yıkıcı İzmir depreminin yaralı sarıldı, yeni binalar yükseldi

İZMİR (DHA) - İZMİR'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 1 yıl geçti. Depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde belirlenen 7 proje alanında yıkılan veya hasar gören binaların yerine yapılan yeni binaların büyük kısmı gelecek ay sahiplerine teslim edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, "1701 bağımsız bölümün yapılmasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bu ay içinde çoğunluğu bitecek. Kasım ayı itibarıyla teslimata başlayacağız" dedi.

Ege Denizi açıklarında geçen yıl 30 Ekim'de, saat 14.51'de, Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 16.54 kilometre derinliğinde olan depremin merkez üssüne yakın Seferihisar'da deniz taştı, küçük çaplı tsunami oluştu. Deniz suyu ilçenin cadde ve sokaklarını doldurdu. İzmir' tarihindeki en büyük depremlerinden biri olan 6.6'lık sarsıntıda, 1'i boğulma olmak üzere 117 kişi yaşamını yitirdi, 107 kişi enkaz altından kurtarıldı. Ayrıca İzmir depreminde 960 kişi yaralı kurtuldu.

Bayraklı ilçesinde ve Şehir Hastanesi'nin bulunduğu alanda yapılan konutların 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde inşa edildiğini belirten Albayrak, "Evlerin her bir metrekaresi kullanabilir ve hiçbir ölü alan bırakılmayacak şekilde tasarlandı" ifadelerini kullandı.