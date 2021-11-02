"Yeşilyurt, Güçlü Bir Gastronomi Kültürüne Sahiptir"

İki günlük gezi programı kapsamında Malatya'ya gelen Gastronomi Tur Rehberi Heyeti, Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından yapılan organizasyonla, Yeşilyurt'un yemek kültürü, geleneksel hayatı ve tarihi zenginliklerini tanıtmak amacıyla Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Yeşilyurt Lezzet Caddesindeki kültürel mekânları incelediler.

Konaklara ve müzelere olan hayranlıklarını dile getiren tur rehberleri, Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından işletilen Yeşilyurt Mutfağında düzenlenen programa katılarak, Yeşilyurt mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan coğrafi işaret tescil belgeli kiraz yaprağı sarma köftesinin hazırlanışı ve sunumu hakkında yetkililerden bilgiler aldılar.

Kiraz yaprağı sarma köftesini sarmayı ihmal etmeyen tur rehberleri, Yeşilyurt'un farklı lezzetleriyle gastronomi dünyasına girmeyi hak eden bir ilçe olduğunu ifade ettiler.

30 kişilik Gastronomi Tur Rehberi Heyetini gezi programında yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen misafirlerine Yeşilyurt'un tarihi ve kültürel hazinelerini iç ve dış turizme ka

zandırmak adına hayata geçirdikleri restorasyon ve dönüşüm projeleri hakkında bilgilendirdi.

Başkan Çınar gezinin ardından misafirlerini Yeşilyurt Mutfağında ağırlayarak Yeşilyurt'un tarihi zenginlikleri ve yemek kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak için yaptıkları yatırımları tüm boyutlarıyla anlattı.

Gastronomi Tur Rehberi heyetini Yeşilyurt'ta ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " 2 günlük Malatya gezi programına Yeşilyurt'ta başlayan tur rehberlerimizi tarihi bölgelerimizden Çırmıhtı'da ağırlamaktan onur duymaktayız. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin tarihi, kültürü, medeniyeti ve yemek kültürünü bugünden geleceğe taşımak adına planlı ve programlı çalışmalarımızın ardından birbirinden değerli özel eserleri, ilçemize kazandırdık. Yeşilyurt'un tarihi zenginlikleri ve kültürünün yakından tanınması ve bilinmesi içinde ismini Lezzet Caddesi olarak değiştirdiğimiz bu caddemizde atıl vaziyette olan tarihi tescilli konaklarımızın hepsine farklı fonksiyonlar yükleyerek iç ve dış turizme kazandırdık. Buranın tarihini yeniden ayağa kaldırdık, cazibesini artırdık. Buram buram tarih kokan bu bölgemizin tüm güzellikleri, yemekleri ve geleneksel hayatının hak ettiği değeri görmesi ve herkes tarafından bilinmesi içinde hepsi ayrı bir değere sahip restorasyon projelerimizi söz verdiğimiz gibi ilçemize kazandırdık. Bölgemize olan ilgide her geçen gün artmaya başladı, yeni bir turizm güzergahı oluşturduk. İlçemizde tabiat güzellikleri var, tarih var, kültür var, yemekleri harika, bizlerde işte bu var olan güçlü potansiyeli bir çatı altında buluşturup, ilçemizin tarihini dünyanın beğenisine sunmak içinde hiç durmadan çalışıyoruz. Çünkü tarihini bilmeyen, sahip çıkmayan ve korumayan toplumların geleceğini güzel inşa etmeleri mümkün değildir. Bizler tarihimize ve kültürümüze bağlı, onu yaşatmak için ne gerekiyorsa yapan bir anlayışla ilçemize hizmet ediyoruz. Bölgemizi ziyaret edenlerin bir yandan tarihi bölgelerimizi gezerken diğer taraftan yöresel yemeklerimizin tadına bakıp, nostaljik eşyalarımızdan satın alıp bölge ekonomisine katkı sunması için de burada yeni bir turizm destinasyon alanı oluşturduk." dedi.Yeşilyurt'un zengin bir yemek kültürüne sahip olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Çınar, "Yeşilyurt Kentsel Tasarım ve Lezzet Vadisi projesi çatısı altında bir yandan tarihi konaklarımızı ve meydanlarımızı restore ederken diğer taraftan zengin yemek kültürümüzde yer alan yöresel lezzetlerimizin hem tanıtımı hem de coğrafi işaret tescil belgesine kavuşması noktasında ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Kentimizde coğrafi işaret tescil belgeli 16 üründen 6'sı Yeşilyurt'tadır. Dalbastı kirazımız, içli köftemiz, tandır ekmeğimiz, kiraz yaprağı sarma köftemiz, banazı karası üzümümüz ve analı kızlı yemeğimizin tescil belgesini aldık.İlk aşamada 15 olan yemeklerimizin 6'sının tescil belgelerini aldık, diğerleri içinde çalışmalarımız sürüyor. Yılın her mevsiminde yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Çırmıhtı ve Gündüzbey bölgelerimizin olduğu, dere yatağının geçtiği bu güzergahı doğru ve planlı yatırımlarla turizme kazandırmak içinde, Beylerderesi ile Malatya'nın içme suyunu karşılayan Kaptaj tesislerimizin olduğu bu geniş güzergahı Lezzet Vadisi projemiz adı altında yeniden dönüşümünü sağlıyoruz. Yeşil alanları ve muhteşem havasıyla yoğun talep gören bu bölgemizi ziyaret eden misafirlerimizi ağırlayan lokanta ve işletmelerimizin, bölgemizin tanıtımı için hayata geçirdiğimiz projelerimize sahiplenmeleri ve destek vermeli içinde uyumlu ve güzel çalışmalar yapıyoruz.Yöresel yemeklerimizin satışı ve sunumunu yapan bu işletmelerimizle koordinasyonlu çalışmalarımız neticesinde , etli ve sulu yemeklerimiz başta olmak üzere 44 çeşitten olan kahvaltılıklarımızın sunumunun en güzel şekilde gerçekleşmesi içinde ne gerekiyorsa yapıyoruz. Osmanlı saray mutfağının en güzel lezzetlerinden olup padişah yemeği olarak bilinen kiraz yaprağı sarma köftemiz başta olmak üzere diğer tüm yemeklerimiz ve meyvelerimizle gastronomi dünyasında yer alabilecek bir hüviyete sahibiz. Türkiye'de sadece Yeşilyurt'ta yapılan çok farklı lezzetlere sahibiz, bu konuda iddialıyız. Sizlerin de destekleri ve yönlendirmeleri neticesinde inşallah ilçemiz hem ülkemizde hem de dünya genelinde ki tüm turistlerin dikkatini çekecektir. Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimizin faaliyetlerinin yanı sıra Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün çatısı altında da bu anlamda aktif bir çalışma yürütülüyor. Şu anda sizleri ağırladığımız Yeşilyurt Mutfağımız da yöresel yemeklerimizi gelen ziyaretçilerimizi nezih ve güzel bir ortamda sunuyoruz. 8 farklı müzemizle, sokak sağlıklaştırmalarımızla, konaklarımızla, kültür mekanlarımızla ve diğer tüm projelerimizle bölgemizin var olan tarihini ve kültürünü gözler önüne seriyoruz. Vegan ve vejeteryan yemeklerimizi tanımak, bilmek ve buranın eşsiz lezzetlerini yerinde tatmak isteyen herkesi Yeşilyurt'a bekliyoruz." diye konuştu.

Tur rehberleri de misafirperverliği ve ikramları için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.

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