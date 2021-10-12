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Yaşlı Bakım Merkezi için ilk kepçe vuruldu

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Yaşlı Bakım Merkezi için ilk kepçe vuruldu

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın seçim vaatleri arasında yer alan ve yaşlıların ikinci baharını yaşayacağı Yaşlı Bakım Merkezi için ilk kepçe vuruldu.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (Bültenler) - Proje bittiğinde hizmete sunulacak olan yaşam merkezinde ağırlanacak olan ulu çınarlar, kendilerine sunulan aktivite ve sosyal imkanlarla mutlu bir yaşlılık süreci geçirecek.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinden önce verdiği vaatler arasın bulunan Yaşlı Bakım Merkezi projesi hayata geçiyor. Sancaktepe Mahallesi Birlik Caddesi'nde yeri belirlenen dev projede ilk kepçe vuruldu. 2 bin 129 metrekarelik inşaat alanı bulunan projedeki yeşil alan miktarı ise 2 bin 545 metrekareyi kapsıyor.

5 katlı Yaşlı Bakım Merkezi'nde dinlenme, fizik tedavi, egzersiz, beslenme ve diyet odaları yer alacak. Yaşlılar torunlarıyla birlikte kütüphane, el işi, müzik, takı, hobi, akıl oyunları, resim ve sanat atölyelerinde kaliteli zaman geçirecek. Tam donanımlı ve kullanışlı binada kuaför salonları, kafeler, duş alanları da olacak. Bağcılar'a değer katacak binada sağlık görevlisi, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi uzmanı, yaşlı bakım elemanları görev yapacak. Geniş yeşil yerleşke içinde yürüyüş yolları, dinlenme amaçlı oturma grupları, süs çiçekleri, ağaçlar, park ve havuz bulunuyor. Ayrıca bahçede çocuk oyun alanı ile küçük bir amfi tiyatro da bulunuyor. Son derece modern bir mimariye sahip yaşam merkezi tamamlandığında örnek projelerden birisi olacak.

Şimdiden hayırlı olsun

Yaşlıların fiziksel ve ruhsal sağlıklarının korunmasını, sosyal ilişkilerinin geliştirilmesini, huzur, güven ve refah içinde bulunmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Yaşlılarımız geçmişimizden bize kalan en değerli mirasımızdır. Biz onlara karşı üzerimize düşen neyse hakkıyla yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hayallerindeki yaşlılık dönemini yaşamaları için ilk adımı attık. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. İnşallah kısa zaman sonra büyüklerimiz akranlarıyla ve torunlarıyla burada keyifli zamanlar geçirecekler" dedi.

İnşaatına başlanan Yaşlı Bakım Merkezi'nin 10 ay içinde bitirilmesi planlanıyor.

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