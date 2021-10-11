Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? Uzak Şehrin Masalı 115. bölüm bugün var mı? Uzak Şehrin Masalı 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yasak Elma dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Yasak Elma yeni bölüm ne zaman, Yasak Elma bölüm bugün mü, Yasak Elma yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğan kızını korumak için Çağatay'a karşı hamle alır. Ender ise geçmişten gelen kişinin peşindedir. Yıldız, Ender'in de yardımıyla Çağatay'ın peşine düşer ama Çağatay'ın yaptığı büyük bir jest, kafasındaki şüphelerin silinmesini sağlar. Ancak yaşadığı bir tesadüf Yıldız'ın gözünü açmasını sağlayacaktır…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, ihanete uğradığını öğrendikten sonra bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır. Çağatay ve Kumru'dan ayrı ayrı intikam almak için harekete geçer.

Ender ise Doğan'la yakınlaştığı sırada beklenmedik bir sürprizle karşılaşır.

YASAK ELMA KONUSU NEDİR?

Hasan Ali'nin evinde yaşanan patlamanın üstünden altı ay geçmiştir. Patlama sonrasında Ender ve Yıldız yaralı kurtulurken, Hasan Ali vefat eder. Yapılan soruşturmanın ardından bombalamayı Hasan Ali'nin hasımlarının yaptığı anlaşılır ve dava kapanır.

Babasının ani ölümü yüzünden bunalıma giren Çağatay'ın Yıldız'la arası oldukça kötüdür. Yıldız, kocasıyla arasını düzeltmek için elinden geleni yapar.

Bu sırada yan yalıya genç, güzel ve cemiyetin yeni gözdesi olan Kumru Yıldırım taşınmıştır. Kumru, Doğan Yıldırım adlı ünlü iş adamının tek kızıdır. Doğan kızını el bebek gül bebek büyütmüş ve bir hayli şımartmıştır. Yurt dışındaki eğitimini tamamlayan Kumru İstanbul'a döner dönmez, babasının sahibi olduğu yalıya yerleşir.

Kumru oldukça güzel, modern, pervasız ve özgüvenlidir. Babasının imkanları, kendi fiziki özellikleri, eğitimi ve alt yapısı sayesinde kimseye müdanası olmayan bir kadındır.

Yıldız sürekli sosyete ve moda dergilerine kapak olan Kumru'yu kendine rol model olarak benimser.

Zehra Amerika'ya yerleşmiştir. Ender ise patlama sonrası iyileştikten sonra Kaya'yla birlikte Londra'ya taşınır. Beraberlikleri bir süre çok mutlu ilerlese de, zamanla monotonlaşmaya başlar. Ender, Londra'da sıradan bir kadın olmaktan mutlu değildir. Uzun süren tartışmalar sonrası çift yollarını ayırmaya karar verir. Hasan Ali'nin ölümü sonrası Çağatay yaşadığı bunalımın da etkisiyle işlerle ilgilenmemiş ve şirket kötü duruma düşmüştür.

Ender Kaya'dan ayrılıp İstanbul'a geri dönerken en büyük motivasyonu şirketteki işine geri dönmek ve sallantıda olan holdingin durumunu toparlamaktır.

Ender İstanbul' daki hayatına hızlı bir dönüş yaparken, Yıldız da Çağatay'ı yeniden kazanma telaşındadır.

YASAK ELMA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ana karakterler

Ender Çelebi, (Şevval Sam), (1-): Halit, Alihan ve Kaya'nın eski eşi, Erim ve Yiğit'in annesi ve Caner'in ablası. Kuyu Holding'in ortağıdır. Güçlü, cesaretli ve başarılı bir kadındır. Paraya ve güce aşıktır. Gençliğinden beri Kaya'ya aşıktır.

Yıldız Yılmaz Kuyucu, (Eda Ece), (1-): Çağatay'ın eşi, Zeynep'in kardeşi ve Halit Can'ın annesi. Halit ve Kemal'in eski eşi. Bursalıdır. Gençliğinden beri hep zengin olmayı hayal etmiştir. Sosyete ve lükse ilgi duyar. Yıllar sonra Ender'in teklifiyle hayatı tamamen değişmiştir.

Çağatay Kuyucu, (Berk Oktay), (86-): Yıldız'ın eşi. Hasan Ali ve Feride'nin oğlu. Feyza'nın eski sevgilisi. Büyük bir kargo şirketinin sahibidir. Yakışıklı, çalışkan ve iyi eğitimli bir adamdır. Yıllarca babasına düşman olarak büyümüştür. Yıldız'ı tanıdıktan sonra hayatı değişmiştir.

Kumru Yıldırım, (Biran Damla Yılmaz), (111-): Doğan'ın kızı. Dünyaca ünlü sosyete güzeli. Çağatay'ın metresi. Yan yalıdaki yeni komşudur. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Doğan Yıldırım, (Murat Aygen), (111-): Kumru'nun babası. Çok zengin bir iş adamıdır. Yurt dışından dönmüştür. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem