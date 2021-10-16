Yargıtay Başkanı Akarca, Şirketler ve Sigorta Hukuku Konulu Çevrim İçi Sempozyuma Katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yargıtay Başkanı Akarca, Şirketler ve Sigorta Hukuku Konulu Çevrim İçi Sempozyuma Katıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Yargıtay Başkanı Akarca, Şirketler ve Sigorta Hukuku Konulu Çevrim İçi Sempozyuma Katıldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 15-16 Ekim'de Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Sigorta Tahkim Komisyonu ile Yargıtay 11. ve 4.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 15-16 Ekim'de Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Sigorta Tahkim Komisyonu ile Yargıtay 11. ve 4. Hukuk Daireleri iş birliğiyle çevrim içi olarak düzenlenen "Şirketler ve Sigorta Hukuku" konulu sempozyuma katıldı.

Sempozyumun açış konuşmasını yapan Akarca, ticaret hukukunda önemli bir yere sahip olan şirketler ve sigorta hukukunun güncel konularının değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen bu Sempozyumun verimli ve başarılı geçmesini dileyerek, iyi işleyen bir hukuk sisteminin ve hukuki güvenliğin, ticaret hayatının ve ekonomik düzenin başarısı için zorunlu bir koşul olduğunu ifade etti.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen Sempozyum'un ilk gününde Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Cahit Güran ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rauf Karasu da konuşma yaptı.

Ayrıca Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bülent Selçuk ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Ayşe Albayrak Doğan'ın oturum başkanlığı yaptığı Sempozyum kapsamında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Üyesi Hüseyin Tuztaş, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyeleri Dr. Orhan Sekmen, Mehmet Tunç, Dr. Adem Aslan ile Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Serap Samancı da sunum yapacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Fuat Oktay Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Amelia Hamlin Derya Tuna Işıl Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Adnan Menderes Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yargıtay Başkanı Akarca, Şirketler ve Sigorta Hukuku Konulu Çevrim İçi Sempozyuma Katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 01:05:33. #1.11#