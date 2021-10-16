Yargıtay Başkanı Akarca, Şirketler ve Sigorta Hukuku Konulu Çevrim İçi Sempozyuma Katıldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 15-16 Ekim'de Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Sigorta Tahkim Komisyonu ile Yargıtay 11. ve 4. Hukuk Daireleri iş birliğiyle çevrim içi olarak düzenlenen "Şirketler ve Sigorta Hukuku" konulu sempozyuma katıldı.

Sempozyumun açış konuşmasını yapan Akarca, ticaret hukukunda önemli bir yere sahip olan şirketler ve sigorta hukukunun güncel konularının değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen bu Sempozyumun verimli ve başarılı geçmesini dileyerek, iyi işleyen bir hukuk sisteminin ve hukuki güvenliğin, ticaret hayatının ve ekonomik düzenin başarısı için zorunlu bir koşul olduğunu ifade etti.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen Sempozyum'un ilk gününde Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Cahit Güran ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rauf Karasu da konuşma yaptı.

Ayrıca Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bülent Selçuk ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Ayşe Albayrak Doğan'ın oturum başkanlığı yaptığı Sempozyum kapsamında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Üyesi Hüseyin Tuztaş, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyeleri Dr. Orhan Sekmen, Mehmet Tunç, Dr. Adem Aslan ile Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Serap Samancı da sunum yapacak.

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