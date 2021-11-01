Valorant Champions 2021'e katılacak takımlar belli oldu!

2021 yılının en prestijli turnuvalarından biri olacak Valorant Champions 2021'a katılmaya hak kazanan 16 takımın tamamı belli oldu. Yıl boyunca gerçekleştirilen üç farklı turnuvada toplanan puanlar sonucunda sıralamaya tabi tutulan takımlar, Valorant'ın piyasaya sürüldüğü geçen seneden bu yana düzenlenecek en büyük Valorant turnuvasında mücadele edecek.

En sonuncusu Berlin şehrinde düzenlenen VCT Masters turnuvasının kazananı Gambit, Valorant Champions'a doğrudan katılma hakkı elde etmişti. EMEA LCQ finalinde Guild Esports'u mağlup eden Team Liquid ise Berlin'de mücadele edememiş olmasına rağmen Champions biletini kaptı. Öte yandan 100 Thieves, NA LCQ kaybedenler grubu finalinde Cloud9 Blue'ya yenilerek sezonu hayal kırıklığı bir sonuçla kapattı.

Valorant Champions 2021'e katılacak tüm takımlar:

Gambit — BDT

Sentinels — Kuzey Amerika

Team Envy — Kuzey Amerika

KRÜ Esports — Latin Amerika

Team Vikings — Brezilya

Keyd Stars — Brezilya

Acend — EMEA

Fnatic — EMEA

Vision Strikers — Kore

Crazy Raccoon — Japonya

X10 Esports — Güneydoğu Asya

Team Secret — Güneydoğu Asya

Cloud9 Blue — Kuzey Amerika

Team Liquid — EMEA

FURIA Esports — Güney Amerika

FULL SENSE — Asya-Pasifik

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