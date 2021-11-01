Valorant Champions 2021'e katılacak takımlar belli oldu!
Yılın en büyük Valorant turnuvasında mücadele edecek takımların tamamı belirlendi
2021 yılının en prestijli turnuvalarından biri olacak Valorant Champions 2021'a katılmaya hak kazanan 16 takımın tamamı belli oldu. Yıl boyunca gerçekleştirilen üç farklı turnuvada toplanan puanlar sonucunda sıralamaya tabi tutulan takımlar, Valorant'ın piyasaya sürüldüğü geçen seneden bu yana düzenlenecek en büyük Valorant turnuvasında mücadele edecek.
En sonuncusu Berlin şehrinde düzenlenen VCT Masters turnuvasının kazananı Gambit, Valorant Champions'a doğrudan katılma hakkı elde etmişti. EMEA LCQ finalinde Guild Esports'u mağlup eden Team Liquid ise Berlin'de mücadele edememiş olmasına rağmen Champions biletini kaptı. Öte yandan 100 Thieves, NA LCQ kaybedenler grubu finalinde Cloud9 Blue'ya yenilerek sezonu hayal kırıklığı bir sonuçla kapattı.
Valorant Champions 2021'e katılacak tüm takımlar:
Gambit — BDT
Sentinels — Kuzey Amerika
Team Envy — Kuzey Amerika
KRÜ Esports — Latin Amerika
Team Vikings — Brezilya
Keyd Stars — Brezilya
Acend — EMEA
Fnatic — EMEA
Vision Strikers — Kore
Crazy Raccoon — Japonya
X10 Esports — Güneydoğu Asya
Team Secret — Güneydoğu Asya
Cloud9 Blue — Kuzey Amerika
Team Liquid — EMEA
FURIA Esports — Güney Amerika
FULL SENSE — Asya-Pasifik