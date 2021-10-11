Valimiz Muammer Erol Yalova Üniversitesi Akademik Yıl Açılışına Katıldı

YALOVA (Habermetre) - Valimiz Muammer EROL, Yalova Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yıl açılış törenine katıldı. Raif Dinçkök Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene Valimiz Muammer EROL'un yanı sıra Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ, AK PARTİ Yalova Milletvekili Ahmet BÜYÜKGÜMÜŞ, AK PARTİ Yalova Milletvekili Meliha AKYOL, Yalova Belediye Başkan V. Mustafa TUTUK, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim KILAVUZ, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat CEBECİ, İl Protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat CEBECİ'nin akademik yılın açılış konuşmasıyla devam etti. Yalova Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış programı Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ'un konuşması ile devam etti. Hediye takdimi ve aile fotoğrafı çekiminin ardından Yalova Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yıl açılış programı sona erdi.

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