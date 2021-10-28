VALİ PEHLİVAN, YEŞEREN GENÇLİK DERNEĞİNİN 81 İL ŞEHRİ NUH'TA BULUŞUYOR PROGRAMI KAPSAMINDA KURULAN "ŞEHİTLER ORMANI" FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİNE KATILDI

ŞIRNAK (Habermetre) - Valimiz Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi, kızları Nevra ve Irmak ile birlikte Yeşeren Gençlik Derneğinin "81 İl Şehri Nuh'ta Buluşuyor" programı kapsamında fidan dikim etkinliğine katıldı.

Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği tarafından projelendirilerek organize edilen, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Şırnak Valiliğimiz, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen '81 İl Şehri Nuh'ta Buluşuyor' projesi kapsamında Şırnak Üniversitesi Yerleşkesinde Şehitlik Ormanı oluşturuldu.

Şehitlik Ormanında 81 İlden Şehit düşmüş kahramanlarımızın anısını yaşatmak, ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarını arttırmak, toplumda çevre konusunda farkındalığı yükseltmek adına fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Vali Pehlivan, 81 İlden şehrimize gelen STK temsilcileri kadın girişimcilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu, can suyu verdi. 81 İlimiz adına dikilen her bir fidan sahibi ile görüşen Vali Pehlivan, dikilen fidanlar vesilesiyle aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad etti.

Etkinliğe Vali Pehlivan ile birlikte Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Vali Yardımcısı Murat Ekinci, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Yeşeren Gençlik Derneği ve Geleceğe Işık Saçan Kadınlar Derneği Başkanı Hatice Atan ve 81 İlden misafir olarak gelen STK temsilcisi kadınlar katıldı.

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