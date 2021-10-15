Vali Işık Biyokütle Enerji Santralinde İncelemelerde Bulundu

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Sudurağı kasabasında kurulacak olan Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek kapasitesine sahip Biyokütle Enerji Santralini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Türkmen Hacıhaliloğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ali Yener Terlemez ve AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan'ın da katıldığı ziyaret ve incelemeler sırasında Biyokütle Yatırım Koordinatörü Anıl Badem, santralin kuruluş amacı ve nihai hedefleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Tesislerin ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Mehmet Alpaslan Işık, tarımsal ve orman atıklarının enerjiye dönüştürülerek ülke ekonomisine yeniden kazandırılması ve bölgemizde yaşanan çevresel sorunların çözümü noktasında enerji santralinin çok önemli katkı sağlayacağını söyledi. Enerji santralinin faaliyete geçmesiyle birlikte çevresel değerlerimizin yeniden hayat bulmasının yanında istihdam yönünden de ilimiz ekonomisine can suyu olacağını ifade eden Vali Işık, ziyaretin sonunda yatırım koordinatörü Anıl Badem ve tesis çalışanlarına kolaylıklar diledi.

2022 yılında devreye alınması planlanan Karaman Biyokütle Enerji Santrali, tarımsal ve orman atıklarının enerjiye dönüşümü noktasında Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek kapasitesine sahip projesi konumunda. Proje ile birlikte anız olarak yakılan Ayçiçek, mısır saplarının ülke ekonomisine kazandırılmasının yanı sıra tarımsal verimliliği artırarak çevresel kirliliğin de önüne geçilmesi amaçlanıyor. 250 kişinin doğrudan istihdam edilmesi ile yaklaşık 100. 000 çiftçiye doğrudan ek gelir imkanı sağlayacak olan proje sayesinde satın alınacak olan tarımsal ve orman ürünü atıkları ile bölgeye her yıl yaklaşık 200 Milyon TL doğrudan gelir desteği hedefleniyor.

Temiz enerji sayesinde yıllık 300. 000 MWh elektrik üretimi ile birlikte yaklaşık 125. 000 hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacağı proje ile ülkemizin enerji açığının kapatılmasında yerli, yenilenebilir ve temiz enerji üretimi ile ülkemiz için model bir proje ortaya konması amaçlanıyor. Karaman Valiliği/BASIN

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