Vali, görme engelli bireylerin sorunlarını gözüne taktığı bandajla yürüyerek gördü - Haberler
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Vali, görme engelli bireylerin sorunlarını gözüne taktığı bandajla yürüyerek gördü

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas - Haberler | Yerel

Vali, görme engelli bireylerin sorunlarını gözüne taktığı bandajla yürüyerek gördü Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek görme engelli bireylere söz verdi: "Denetimler arttırılacak" "Afyonkarahisar ilçe ve köylerinde ne gerekiyorsa yapılacak" 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü dolayısıyla...

Vali, görme engelli bireylerin sorunlarını gözüne taktığı bandajla yürüyerek gördü

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek görme engelli bireylere söz verdi: "Denetimler arttırılacak"

"Afyonkarahisar ilçe ve köylerinde ne gerekiyorsa yapılacak"

AFYONKARAHİSAR - 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü dolayısıyla kortej yürüyüşüne gözleri bandajla kapalı olarak katılan Vali Gökmen Çiçek, görme engelli bireyler için Afyonkarahisar ilçe ve köylerinde ne gerekiyorsa yapılacağının sözünü vererek, bu yönde yapılan denetimlerin de arttırılacağının altını çizdi.

15 Ekim Beyaz Baston etkinlikleri kapsamında Altı Nokta Körler Derneği ile Gönül Köprüsü işbirliği ile düzenlenen kortej yürüyüşü düzenlendi. Gedik Ahmet Paşa İmaret Cami önünden başlan yürüyüşe Vali Gökmen Çiçek ile protokol üyeleri ve görme engelli vatandaşlar katıldı. Vali Çiçek ile beraberindekiler gözlerini kırmızı bandajlar ile kapattıktan sonra beyaz bastonlar ile yürüyüşe başladı. Zaman zaman zor dakikalar geçiren protokol üyeleri ile dernek üyeleri bir nebze de olsun görme engellilerin yaşadığı zorlukları anlamaya çalıştı. Zafer meydanına kadar devam eden yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan Altı Nokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, 15 Ekim Beyaz Baston Güvenlik Gününün her yıl 15 Ekim tarihinde kutlandığını söyledi. Erdoğan şöyle devam etti:

"Bu kutlama tüm ülkelerde farkındalık adına gerçekleştiriliyor. Ben tüm görme engelli arkadaşlarımın gününü kutluyorum. Beyaz baston bizim hayatımız, kaderimiz. Biz onunla doğduk, onunla büyüyoruz, onunla yaşamaya gayret ediyoruz. Yeter ki, vatandaşlarımız duyarlı olsun. Yollar, binalar ve kamu kurumları bizim için uygun olduğu sürece biz beyaz bastonumuzla her yeri gezeriz."

"Görme engeli bireylerimiz için yeni bir dönem açacağız"

Vali Gökmen Çiçek ise böyle bir etkinliğe ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Ger çekten bugün dünden farklı olacak. Çünkü 5 dakikalık yaptığımız yürüyüşte şehrin yöneticileri olarak üzerimizdeki sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu görme ve anlama fırsatı buldum. Şuandan itibaren bu olaya tüm arkadaşlarımızla birlikte daha farklı yaklaşacağımızın sözünü veriyorum. Bugünden sonra zabıtalarımızla, emniyet güçlerimizle denetimlerimizi arttıracağız. Onların hayatını kolaylaştırmak için kamu kurumlarına yönelik gerekli denetimleri tekrardan yapacağız. Afyonkarahisar'da ilçelerinde ve köylerinde görme engelli bireyler için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Görme engeli bireylerimiz için yeni bir dönem açacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Gönül Köprüsü Dernek Başkanı Lütfiye Pancar Polat tarafından görme engelli bireylere beyaz baston takdim edildi.

Daha sonra Vali Gökmen Çiçek ve beraberindekiler dernek binasına geçti. Burada Görme engelli birey Hamit Karapınar ut çalarak, şarkı söyledi.

İkramların ardından etkinlik sona erdi.

Vali, görme engelli bireylerin sorunlarını gözüne taktığı bandajla yürüyerek gördü

Vali, görme engelli bireylerin sorunlarını gözüne taktığı bandajla yürüyerek gördü

Vali, görme engelli bireylerin sorunlarını gözüne taktığı bandajla yürüyerek gördü

Vali, görme engelli bireylerin sorunlarını gözüne taktığı bandajla yürüyerek gördü
İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas - Son Dakika Haberleri
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