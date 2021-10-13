Vali Dağlı: 'Afetler daha da artacak gibi' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Dağlı: "Afetler daha da artacak gibi"

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Güncel

Vali Dağlı: "Afetler daha da artacak gibi" "15 yaşını tamamlayan öğrenciler AFAD gönüllüsü olabilir" Samsun'da AFAD gönüllük kampanyası başlatıldı "Dünya Afet ve Risklerinin Azaltılması Günü" programında konuşan Samsun Valisi Doç. Dr.

SAMSUN (İHA) - Vali Dağlı: "Afetler daha da artacak gibi"

"15 yaşını tamamlayan öğrenciler Afad gönüllüsü olabilir"

Samsun'da AFAD gönüllük kampanyası başlatıldı

SAMSUN - "Dünya Afet ve Risklerinin Azaltılması Günü" programında konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Afetler daha da artacak gibi bir görüntü sergileniyor. Bu anlamda hazırlıklarımızı daha fazla arttırmamız lazım. Samsun'da 15 yaşını tamamlayan öğrencilerimizi Afet ve Acil Durum gönüllüsü olmaya davet ediyorum" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezinde gerçekleşen programda "Dünya Afet ve Risklerinin Azaltılması Günü" kapsamında AFAD gönüllülük kampanyasının açılışı gerçekleştirildi. Program ilk olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Merve Arıcı Kizek tarafından 'nasıl AFAD gönüllüsü olunur ve AFAD gönüllük sisteminin faydaları' konularında sunum yapılmasıyla başladı. Uzman Kizek sunumda, "AFAD gönüllük sistemine öncelikle E-Devlet sistemi üzerinde başvuruyoruz. Başvurumuz kabul olduktan sonra sistem gönüllük sistemine yönlendiriliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra sistemdeki eğitimleri tamamlamamız gerekiyor. Bu sistem herkesin kendi kişisel bilgilerinin olduğu sistemdir. Bu sisteme giriş yaptıktan sonra sizlerden isteğimiz tüm uzaktan eğitimlerini tamamlamanız. Bu eğitimleri tamamladıktan sonra temel AFAD gönüllüsü oluyorsunuz" diye konuştu.

"Okullarımızda yaygınlaştıracağız"

Akabinde kürsüye gelen Samsun Valisi Dağlı, "AFAD gönüllülük eğitimi ve gönüllülük kampanyasını açılışını bugün itibarıyla yapıyoruz. Bu ülkemizin tamamında başlayan bir programdır. Özellikle okullarımızda başlamak suretiyle AFAD gönüllüğü artırılacak. Bütün çabamız gayretimiz bu yöndedir. Afetlerle son yıllarda daha fazla karşı karşıya kalıyoruz. Gerek dünyadaki gerek ülkemizdeki afetlerin arttığını hatta ilimizde de AFAD'a maruz bir il olduğumuzu biliyoruz. 1940'lı yıllarda Ladik ve Vezirköprü'de yaşanan deprem, son yıllardaki sel felaketleri ve heyelan gibi afetlere maruz kaldık. Bunlar iklim değişikliği ile daha fazla yaşanır hale geldi. İnşallah bu şekilde olmaz. Ancak daha da artacak gibi bir görüntü sergileniyor. Bu anlamda hazırlıklarımızı daha fazla arttırmamız lazım. 15 yaşından itibaren bu eğitimler afet gönüllüğü başlamak suretiyle afet gönüllüsü olma şansımız var. Okullarımızda bunu yaygınlaştıracağız. Yine okullarımızda bu manada kulüpler kollar oluşturuluyor" şeklinde konuştu.

"15 yaşını dolduranları gönüllü olmaya davet ediyorum"

Samsun'da öğrencileri AFAD gönüllü olmaya davet eden Vali Dağlı, "Gönüllülüğün ne kadar önemli olduğunu ben Sinop'ta yaşadığımız sel felaketinde gördüm. Ayancık koordinatörü olarak görev yaparken birinci günden itibaren gönüllülerin oraya gelmeye başladığını gördük. Tabii, oradakiler daha yetişkin gönüllülerdi. Orada arama kurtarmaya katılanlar, yardım dağıtımına katılanlar ve her anlamda AFAD gönüllerimiz orada yer almış oldu. Bizim halkımızda gerçekten yardımlaşma duygusu çok fazla. Samsun'da öğrencilerimizi tamamını birer AFAD gönüllüsü yapmak suretiyle eğitimlerinin tamamlamalarını istiyoruz. Hazırlıklı olmak durumundayız her zaman. Samsun'da 15 yaşını tamamlayan öğrencilerimizi AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Programın sonunda Vali Dağlı, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Canik Kaymakamı Mahmut Halal, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Levent Uçarlı, AFAD gönüllüsü olan öğrencilere çanta hediye etti.

Vali Dağlı: Afetler daha da artacak gibi

Vali Dağlı: Afetler daha da artacak gibi

Vali Dağlı: Afetler daha da artacak gibi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Vali Dağlı:
İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Sergio Perez Lewis Hamilton Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Dağlı: 'Afetler daha da artacak gibi' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 18:30:22. #1.11#