Vali Akbıyık, Yöresel Lezzetler Fuarını ziyaret etti - Haberler
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Vali Akbıyık, Yöresel Lezzetler Fuarını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Akbıyık, Yöresel Lezzetler Fuarını ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çeşitli illerden Hakkari'ye gelerek yöresel lezzetlerin ve el yapımı eşyaların sergilendiği Halk Pazarı'nı ziyaret ederek esnafa bol kazançlar diledi.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çeşitli illerden Hakkari'ye gelerek yöresel lezzetlerin ve el yapımı eşyaların sergilendiği Halk Pazarı'nı ziyaret ederek esnafa bol kazançlar diledi.

Türkiye'nin farklı coğrafyalarından gelen esnafın tezgah kurduğu "Yöresel Lezzetler Fuarını" fuarını ziyaret eden Vali Akbıyık, stantları dolaşarak esnafa bir süre sohbet ederek bul kazançlar dileyip fuara gelen vatandaşlar ve çocuklarla da yakından ilgilenerek sohbet etti.

Fuar organizatörü Nurettin Bilgili, Vali Akbıyık'ın fuarı ziyaret etmesinin esnafı sevindirdiğini belirterek, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Trabzon, Gümüşhane, Balıkesir, Afyon, Mersin, Adana, İzmir, Adıyaman ve farklı illerden gelen esnafların tezgah kurduğu "Yöresel Lezzetler Fuarı"nın 15 gün boyunca açık olacağını belirten Organizatör Nurettin Bilgili, fuara çeşit kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Bilgili, "Fuarda her derde deva kaya tuzu, taze helva, sıcak tahin, taze pişmaniye, taze Afyon sucukları, horlama ve rutubet giderici Naturel kaya tuzu lambaları, Sürmeli bıçaklar, Mersin kahvesi, Kars kaşar peyniri, Trabzon tereyağı, Mersin cezeryeleri, Afyon kaymak lokumu, Adıyaman dibek kahvesi gibi değişik ürünler yer alıyor. Tüm halkımızı fuara bekliyoruz" dedi. - HAKKARİ

Vali Akbıyık, Yöresel Lezzetler Fuarını ziyaret etti

Vali Akbıyık, Yöresel Lezzetler Fuarını ziyaret etti

Vali Akbıyık, Yöresel Lezzetler Fuarını ziyaret etti

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Haber: Vali Akbıyık, Yöresel Lezzetler Fuarını ziyaret etti - Haberler
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