Vahşice öldürülüp, toprağa gömülen adamın kafatasını hayvanlarını otlatan çoban buldu

Afyonkarahisar'da 40 yaşındaki Osman Gönk isimli vatandaş, 3 aydan bu yana aranıyordu. Hiçbir yerde bulunamayan Osman Gönk'e ait olduğu belirtilen kafatası hayvanlarını otlatmaya çıkaran çoban tarafından görüldü. Çobanın haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, cansız bedeni çıkararak morga gönderdi. Katil zanlıları her yerde aranıyor.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA TOPRAĞA GÖMDÜLER

Fathibey kasabasında 9 Temmuz gece saat 22.00 sıralarında bir arkadaşıyla buluşmak üzere evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Osman Gönk her yerde aranıyordu. Merkeze bağlı Burhaniye köyünde bu sabah yabancı uyruklu M.F. isimli çoban tarafından Osman Gönk'ün toprağa gömülü vaziyetteki cesedinin kafatası bulundu. Vahşice öldürülen şahsın kafatasını bulan çoban durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine cesedin gömülü olduğu araziye gelen jandarma ekipleri kepçe yardımı ile Gönk'e ait olduğu tespit edilen cesedi çıkartarak otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürdü.

KATİL ZANLILARI HER YERDE ARANIYOR

Cesedin bulunmasının ardından Osman Gönk'ün yakınları jandarma tarafından kazılan araziye gelerek burada inceleme yaptı. Kaybolduktan 3 ay 10 gün sonra cesedi bulanan Osman Gönk'ün katil zanlılarının bulunması için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri