Ünlü isimler, kadınları meme kanserine karşı mücadeleye ve zaman kaybetmemeye davet etti

#zamankaybetme projesinin ilk organizasyonunda, ünlü isimler meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için destek oldu. Aralarında Ayhan Aşan, Ayla Aşan, Ece Gürsel, Esra Sönmezer, Yeşim Akıncı, Survivor Sema Aydemir, Survivor Adem Kılıçcı, Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve Küçükçekmece Belediye BaşkanıKemal Çebi'nin de bulunduğu organizasyondasanat ve siyaset dünyasından ünlü isimler tüm kadınları meme kanserine karşı mücadeleye ve #zamankaybetme'meye davet etti.

HER 8 KADINDAN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR

Ünlü televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu etkinlikte BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Reşat Bahat; "Kadına yaptığımız her şey bu dünyada ve öbür dünyada kesinlikle karşımıza gelecek ve önümüzdeki kuşaklara eser olarak kalacaktır. Her 8 kadından birinde görünen 'meme kanseri' başlangıç aşamasındayken görüntüleme yöntemleri ile tespit edilebilir ve ameliyatsız dahi tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ülkemizde 'Meme Kanserinin tespit ve tedavi edilmesi için çok ileri düzeyde görüntüleme ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Ülkem ile birçok konuda gurur duyduğum gibi meme kanseri ile mücadele konusunda da gurur duyuyorum. Bizler devletimize ve kamuya meme kanseri ile mücadele kapsamında yardım etmek için buradayız.Bu sebeple meme kanserini probleme dönüşmeden daha başlangıç aşamasında tespit ve tedavi etmek için düşük doz radyasyon ile çekim yapan, ağrı ve acı kontrollü son teknolojiMamografi cihazımız ile hizmet veriyoruz" dedi.

"KONTROLLERİNİZİ DÜZENLİ YAPTIRIN"

BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Genel Müdürü Ömer Kurnaz ise, "Meme kanseri erken teşhis ile tedavi edilebilir bir hastalıktır. Meme kanserinin erken teşhisi için zaman kaybetmeyin ve kontrollerinizi düzenli yaptırın" sözlerini paylaştı. Meme Kanseri Farkındalık Ayı, #ZamanKaybetme sosyal sorumluluk projesinde bir araya gelen ünlü isimler, pasta kesiminde de eğlenceli anlara imza attı.

İşte düzenlenen organizasyondan kareler;

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