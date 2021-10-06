Ulus'ta Ahşap Eğitim ve Üretim Atölyesi için BAKKA ile destek sözleşmesi imzalandı

ULUS, BARTIN (AA) - Bartın'da Ulus Belediyesinin "Güçlü Kadın Güçlü Yarın" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenecek proje için imzalar Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bartın Valisi Sinan Güner'in de katıldığı programda BAKKA Genel Sekreteri Dr. Lütfi Altunsu ile Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun tarafından atıldı.

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, gazetecilere, projeyle Ulus Belediye binası arkasında yer alan atıl durumdaki eski belediye otelini işlevsel hale getirerek 350 metrekare alanda Ahşap Atölyesi ve Eğitim Merkezi kuracaklarını söyledi.

Belediye binası yanındaki depo ve meydan alanının proje faaliyetleri için depo ve satış alanı olarak düzenleyeceklerini kaydeden Uzun, "Proje kapsamında Ulus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından destek alan 171 kadın 39 engelli vatandaş arasından mülakatla seçilecek 27 kişiye iş sağlığı ve güvenliği, ahşap işleme-boyama-montaj ve ahşap ürün tasarımına yönelik mesleki eğitim verilecek. Projeyle Ulus Doğa Kenti Kadın Girişimi Kooperatifi ile ahşap oyuncak, ahşap zücaciye, ahşap oyun parkı ve bahçe-balkon ürünleri üretiminde gelir kazanımı öngörülmektedir. Proje iştirakçileri arasında yer alan 3 firma Bartın Valiliği koordinesinde hazırlanan 'Bartın İlimizde 74 Tarımsal Proje' kitapçığında yer verilen ahşap atıklarını değerlendirilmesi proje fikrini bu projeyle gerçekleştireceklerdir. Projeyle üretilecek ürünler düzenlenecek fiziki satış alanında ve internet siteleri ile sosyal medya araçları üzerinden dijital mecrada satışa sunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Projeyle kırsal kalkınma, kadınların iş gücüne katılımı ve kooperatifçiliğin gelişimine katkı sağlanmayı hedeflediklerini de aktaran Uzun, BAKKA'nın toplam 1 milyon 333 bin 339 TL bütçeli proje için 1 milyon 200 TL hibe desteği sağlayacağını da sözlerine ekledi.