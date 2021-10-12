ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU:

2 gün sürecek Ulusal Siber Kalkan Tatbikatı başladı. Siber güvenliğin artık bir milli güvenlik meselesi olduğuna vurgu yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulusal Siber Kalkan Tatbikatı 2021 kapsamında; sağlıktan eğitime, enerjiden bankacılığa, yayıncılıktan su yönetimine kadar 36 farklı kurum ve kuruluştan siber güvenlik takımları ve bu takımlarda yer alan 135 siber güvenlik uzmanı bilgi ve yeteneklerini sınama imkanı bulacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulusal Siber Kalkan Tatbikatı'nda konuştu. İlerleyen teknolojinin yenilikleriyle birlikte, iletişim ve bilişim çağının hayli gelişmiş bir safhasının yaşandığını belirten Karaismailoğlu, "Artık uzak-yakın, bilinen-bilinmeyen gibi kavramlar anlamsızlaştı, sınırlar şeffaflaştı, karşılıklı etkileşimin önündeki engeller büyük ölçüde kalktı. Biz de, ülkemizin güçlü bilişim ve haber leşme altyapısının sunduğu imkanlar sayesinde; ulaşım sektörü ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin kesişim noktasında ortaya çıkan çözümleri vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

HABERLEŞME İÇİN YAPILAN YATIRIM 92 MİLYAR TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son 19 yılda, AK Parti hükümetlerinin çalışmalarıyla iletişim ve bilişim sektöründe gelişimin büyük ivme kazandığını kaydeden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"2003-2021 yılları arasında haber leşme için yaptığımız yatırım miktarı 92 milyar lirayı buldu. Elektronik haber leşme sektörümüzde 2003 yılında 126 olan yetkilendirme sayısı, 2021 yılının 2. çeyreğinde 806'ya çıktı. Ülkemizde bilişim sektörü büyüklüğü 2003 yılında 21 milyar TL iken; 2020 yılında 189 milyar TL'ye yükseldi. Sadece son bir yılda sektörümüzün büyüme oranı yüzde 24'e ulaştı. Genişbant internet abone sayımız ise 2020 yılının ilk yarısında 78 milyonken, bu yılın ilk yarısında yüzde 9, 3'lük bir artış gösterdi. Böylece 86 milyona ulaştı. Makineler arası iletişim abone sayımız; 2011 yılında 1 milyon 56 bindi. Bugün bu sayı 7 milyona yükseldi. Bu yatırımlarla güçlendirdiğimiz ülkemizin altyapısı sayesinde, Kovid-19 salgını sürecinde, bütün sektörlerde hizmet devamlılığı sağlandı. "

SALGIN SÜRECİNDE GENİŞBANT İNTERNET KULLANIMI YÜZDE 77 ARTTI

Salgın sürecinde internet ihtiyacının da çok ciddi oranda artırdığını vurgulayan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, 2019 yılının son çeyreğinde 119 GigaByte olan aylık sabit genişbant internet kullanımının 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 77'lik artışla 211 GigaByte'a çıktığını söyledi. Mobil genişbant kullanımının da yüzde 45 artarak aylık 7, 2 GigaByte seviyesinden 10, 5 GigaByte'a yükseldiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Dünyanın dev ekonomilerini sarsan zorlu pandemi dönemine rağmen, Türkiye'nin Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarının bir önceki yıla göre yüzde 27, 3 oranında artışla 2020 yılında yaklaşık 13 milyar TL olarak gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu yatırımların önünü açacağımıza ve hızlandırmaya devam edeceğimize emin olabilirsiniz" şeklinde konuştu.

SİBER SALDIRILARDAN KAYNAKLANAN KAYIPLARIN MALİYETİ DÜNYADA 6 TRİLYON DOLARI BULACAK

Ar-Ge yatırımlarını ve inovasyonu en güçlü biçimde desteklediklerinin altını çizen Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böylece ülkemizin gelişimini sürekli kılmayı, toplumsal bilgi ve bilinci yükseltmeyi, etkin ve verimli bir kamu yönetimini milletimize sunmayı amaçlıyoruz. Biz, iletişim altyapısının ve hizmetlerimizin geliştirilmesini hiçbir zaman tek başına yeterli görmedik. Önemli olan, bu hizmetlerin geliştiği hızda coğrafyamıza yayılması ve tüm vatandaşlarımızın yararlanabilmesiydi. Bu anlayışla güvenli, kaliteli, kesintisiz hizmetlerin uygun maliyetlerle milletimize sunulması için Bakanlık olarak çalışmaya devam edeceğiz. Ancak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının olumlu yanları olduğu gibi çeşitli siber tehditleri de beraberinde getirdiği de aşikar. Siber güvenlik konusu sadece bireylerin değil, şirketlerin ve uluslararası kuruluşların da en önemli gündem maddelerinden. Sigorta şirketleri dahi siber güvenliğe yönelik ürünler çıkarmaya başladı. Siber güvenlik artık bir milli güvenlik meselesidir. Uluslararası araştırmalara göre, siber saldırılardan kaynaklanan kayıpların maliyetinin 2021 yılında dünya genelinde 6 trilyon doları bulacağı öngörülüyor. "

SİBER GÜVENLİKTE CİDDİ ÖNLEMLER ALIYORUZ

Ulusal siber güvenliğin sağlanmasının herkesin öncelikli gündemi olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Siber saldırılarla bir bilgisayar kullanıcısının banka hesap bilgileri elde edilebileceği gibi, bir ülkenin askeri ve politik sırlarına ulaşılması, havalimanları, finans merkezleri, elektrik santralleri, ulaştırma ve iletişim sistemleri ile hastanelerin çalışamaz hale getirilmesi de mümkün. Bu nedenle siber güvenlik hususunda çok ciddi önlemler alıyor ve uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARI HAYATA GEÇİRİLDİ

"Bakanlık olarak proaktif çözümler geliştirmek ve vatandaşlarımızın maruz kalabileceği siber saldırıların yaşanmaması için tedbirler almak önceliğimizdir" diyen Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planları'nın hayata geçirildiğini anımsattı.

Karaismailoğlu, 2020-2023 dönemini kapsayan strateji belgesinde; kritik altyapıların korunması, ulusal kapasitenin geliştirilmesi, siber suçlarla mücadele edilmesi, yeni nesil teknolojilerin güvenle kullanılması, siber güvenliğin milli güvenliğe entegrasyonun sağlanması ve uluslararası alanda iş birliğinin geliştirilmesi hedeflerinin yer aldığını söyledi. Siber saldırıların engellenmesi ve caydırıcılığın sağlanmasına yönelik operasyonel çalışmaların ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yürütüldüğünü anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"USOM, ülke genelinde siber güvenlik anlayışını geliştirmek ve siber tehditleri önlemek için; alarm üretme, uyarı ve duyuru yayınlama, kritik durumlarda yerinde müdahale ekipleriyle olayın kontrolünü ele alma ve siber olaylara müdahalede ulusal koordinasyonu sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Siber güvenlik ekosistemimizde yer alan USOM koordinasyonunda bin 916 kurum ve kuruluşta sektörel ve Kurumsal SOME'ler ülkemizin siber sahasının korunmasına yönelik çalışmalar yapıyor. Siber uzayda, bildiğiniz gibi, ülkeler arasında keskin sınırlarla çizilmiş bir alan yok. Bu nedenle, uluslararası paydaşlarla bilgi paylaşımını ve etkin iş birliklerini önemsiyor ve geliştiriyoruz. Birleşmiş Milletler, NATO, AGİT, G20, OECD, Türk Keneşi ve D8 gibi uluslararası organizasyonların politika ve strateji belirleyici faaliyetlerine katılım ve katkı sağlıyoruz. "

YERLİ VE MİLLİ YAZILIM ÜRETMEK ÖNEMLİ

Bakanlık ve BTK tarafından; birçok ülke ile siber güvenlik konusunda mutabakat muhtıraları ile ikili iş birliklerini hayata geçirdiklerini kaydeden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, bu noktada yerli ve milli yazılım üretmenin önemine dikkati çekti.

Kritik altyapıların siber güvenliğinin 7/24 korunması gerektiğine vurgu yapan Karaismailoğlu, "Bunu yabancı yazılımlara emanet edecek değiliz. Bu konuda çok önemli projeleri de hayata geçirdik. tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz KASIRGA, AVCI ve AZAD uygulamaları ile son 4 yılda Türkiye'yi hedef alan yüz binlerce saldırıyı engelledik. Siber güvenlik alanında yerli ve milli yazılımların gelişmesi bizim için vazgeçilmezdir. Siber güvenlik alanında en son teknolojik imkanlara sahip olmak zorundayız" dedi.

" 5g'ye yerli ve milli imkanlarla üretilmiş şebeke ürünleri ile geçmek üzerinedir" diyen Karaismailoğlu, 5G'ye yönelik olarak kurulan Haber leşme Teknolojileri Kümelenmesi ve 5G Vadisi Açık Test Sahası gibi çalışmalarla Türkiye'deki yerli üretim potansiyelinin harekete geçirildiğini belirtti.

5G'NİN 2035 YILINA KADAR 23 MİLYON İSTİHDAM OLUŞTURMASI BEKLENİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Proje sadece ürün geliştirme için değil, aynı zamanda dünya markaları çıkarabilmemiz için de bir araç olacak. 2035 yılına kadar dünya ekonomisine 4 trilyon dolar katkı yapması ve 23 milyon istihdam oluşturması beklenen 5G için kritik öneme sahip fiber altyapı yaygınlığının artırılması için de yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bunun için işletmecilerin, üretici firmaların ve diğer sektör paydaşlarının görüşlerini alıyoruz. Siber güvenlik alanında sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek yerli ve milli donanım ve yazılımların geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik desteklerimizi sürdürerek, siber olaylara müdahale ekiplerinin yetkinliklerini artırmak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

SİBER KORSANLAR VE UZMANLAR KARŞILARINDA UZMAN BULACAKLAR

Siber olaylara müdahalenin olay öncesi, esnası ve sonrasını kapsayan bir bütün olmasından hareketle; proaktif siber savunma anlayışını geliştirmeye devam edeceklerini kaydeden Karaismailoğlu, tatbikat hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu tatbikatla, katılımcı kurumlarımızın siber saldırılara karşı koyma yeteneklerini, kurum içi ve kurumlar arası koordinasyonlarını geliştirmelerini ve hazırlık seviyelerini artırmalarını amaçlıyoruz. Kurumlarımız, bu süreçte, mevcut siber güvenlik riskleri ve etkilerini deneyimleme ve siber tehditlerin engellenmesinde ulusal iş birliğinin bir parçası olma tecrübesini yaşayacaklar. Ayrıca; simülasyon ortamında eksikliklerini görmelerini sağlayarak ilerideki çalışmalarına katkı sunmayı da amaçlıyoruz. Ulusal siber güvenlik tatbikatlarımızın, kurumlarımız arasındaki deneyim paylaşımı için de kıymetli bir platform olma özelliğini taşıyor. Ulusal Siber Kalkan Tatbikatı 2021 kapsamında; sağlıktan eğitime, enerjiden bankacılığa, yayıncılıktan su yönetimine kadar 36 farklı kurum ve kuruluştan siber güvenlik takımları ve bu takımlarda yer alan 135 siber güvenlik uzmanı bilgi ve yeteneklerini sınama imkanı bulacaklar. Biz bu tatbikatlar neticesinde; siber korsanlar ve teröristler karşılarında, uzman profesyonelleri bulacaklar. Yetiştirdiğimiz siber uzmanlar sayesinde; varsa açıklarımızı kapatacak ve saldırıları en etkin şekilde bertaraf etmenin yöntemlerini bulacağız. Teknik altyapısı tamamen USOM tarafından geliştirilen tatbikatımız, en yaygın siber saldırı türlerini, gerçekçi tehditleri ve en güncel tehdit vektörlerini içeren farklı senaryolardan oluşuyor. "

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