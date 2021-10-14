Türkiye'nin ilk cam festivali 6. kez kapılarını açtı

DENİZLİ (Habermetre) - Türkiye'nin ilk ve tek cam bienali olma özelliği taşıyan Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Denizli Cam Bienali 6. kez kapılarını açtı. Denizli'nin kültür ve sanat şehri olduğunu vurgulayarak tüm hemşehrilerini bienale ve kitap fuarına davet eden Başkan Zolan "Şehrimizin her yerinde kültür, sanat faaliyetlerimiz devam ediyor" dedi. 14. 10. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Karma Tasarım Atölyesi organizasyonuyla düzenlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Denizli Cam Bienali resmi açılış töreni yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine, Önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, davetliler, cam sanatçıları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Karma Tasarım Atölyesi'nden Ömür Duruerk, bienalin ilk ateşini 2011 yılında yaktıklarını belirterek, "Bienalimiz bugün 10 yaşında ve 6'ncısını gerçekleştiriyoruz" dedi. Program hakkında bilgi veren Duruerk, pandemi sebebiyle yurtdışından pek çok cam sanatçısının online bienale katılacağını anlattı. Duruerk, "Konferanslar, yarışma ve defilelerle bienalimizde birçok ilke imza atacağız. Ejderha Nefesi adını koyduğumuz cam yarışması, Fotoğrafçı-şair Akgün Akova'nın fotoğraflı sunumu ve Kanadalı cam sanatçısı Laura Donefer'in 15 seneden gerçekleştirdiği efsane cam defilesi "GlassFashion Show"u ilk kez 35 Türk cam sanatçımız ile gerçekleştireceğiz" diye konuştu. PAÜ camla ilgili meslek yüksekokulu açacak PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ise, üniversite bünyesinde camla ilgili bir meslek yüksekokulu açacaklarını ve bu fikrin bienalde doğduğunu belirterek, Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Rektör Kutluhan, "Bizler bir şeyler yapmak isteyen üretmek isteyen bir şehirdeyiz. Bu şehir çok üretken ve burada bulunmaktan çok mutluyum. Bu etkinlikle camın usta ellerle nasıl bir sanata dönüştüğünü görüyoruz. Bunu bize şehrimize yaşatan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a ve düzenleme kuruluna çok teşekkür ediyorum" diye konuştu Kültür ve sanat şehri Denizli Başkan Osman Zolan, 10 yıl önce başlayan bu yürüyüşte başta önceki dönem Belediye Başkanı ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin büyük emeği ve desteği olduğunu belirterek teşekkür etti. Belediyelerin sadece klasik hizmet anlayışı ile sorumluluklarını yerine getirmesinin yanı sıra şehirdeki kültür ve sanat faaliyetlerinde de bulunması gerektiğini ifade eden Başkan Zolan, "Büyükşehir Belediyesi olarak çok şükür hem şehrimizin değerlerine sahip çıkıyoruz. Aynı zamanda kültür ve sanatla gündemimizi ve şehrimizi iç içe tutarak o mutluluğu, huzuru hep beraber sağlıyoruz. Bugün şehrimize baktığımızda devam eden Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarımız var. Bugün de cam bienalimizi başlattık. Şehrimizin her yerinde kültür, sanat faaliyetlerimiz devam ediyor" dedi. "Türkiye'nin en büyük cam heykeli şehrimizde" Camın, hayatı temsil ettiğini söyleyen Başkan Osman Zolan, "Cam dediğiniz zaman aslında candır, hayattır. Cam hem sağlıktır, hem de sanattır. Geçmişten bugüne kadar Denizlimizde camla ilgili birçok aktiviteler var. Denizlimizin simgesi horozumuz ve bugün açık alanda en büyük cam heykelimiz şehrimizdedir. 7000 parçadan oluşan camın bir araya gelmesiyle oluştu. Bu, cam bienalinin de aslında bir sonucuydu, başlayan yürüyüşün bir ürünüydü" dedi. Yapılan oylamada vatandaşların horoz heykelinde kullanılacak malzemenin cam olmasını istediğini anlatan Başkan Zolan, "Çünkü cam şeffaftır, sağlıktır, naziktir, kibardır. Bütün güzellikleri üzerinde taşır. Uluslararası Denizli Cam Bienalimizin 6. 'sını gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı. " Denizli artık bir cam şehri" Önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise konuşmasında Denizli'nin aynı zamanda bir cam şehri olduğunu belirterek, camın Denizli ile özdeşleşme adımlarının atıldığına dikkati çekti. Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde yer alan cam horoz heykelinin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte hayalden hayata kazandırıldığını belirten Zeybekci, "Denizli artık bir cam şehri" dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'ne emek ve destek verenlere teşekkür eden Önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bienalin hayırlı olmasını diledi. Bienal 17 Ekim'e kadar misafirlerini bekliyor Konuşmaların ardından, protokol, cam sanatçıları ve öğrenciler bienalin ateşini birlikte yaktılar. Bienal kapsamında davetlilerin beğenisine sunulan Çağdaş Karma Cam Sergisi'ni gezen katılımcılar eserleri ve atölye çalışmalarını inceledi. Birçok ilke ev sahipliği yapacak bienal, amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra; camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden, camla tanışmak isteyen 7'den 70'e herkese açık ve ücretsiz olacak. 17 Ekim'e kadar davetliler bienalde sanatçıları izlemenin ve etkinliklerde yer almanın yanı sıra kendi cam boncuklarını yapabilecek ve 'kendi bardağını tasarla' aktivitelerine de katılabilecek. . Benzer Başlıklar

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