İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde İstanbul'da 'Köklü Geçmiş¸, Güçlü Gelecek' temasıyla, 3 gün sürecek ' Türk Konseyi Medya Forumu' düzenlenecek. Forumda, bağımsızlığının 30'uncu yılının kutlayan Türk Cumhuriyetleri adına özel bir oturum da gerçekleştirilecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 22-24 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da 'Türk Konseyi Medya Forumu' düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, forumun açılışında katılımcılara video mesaj yöntemiyle hitap edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da foruma katılarak bir konuşma yapacak.

Altun, Türk Konseyi üyeleriyle ortak akıl ve vizyon çerçevesinde geleceği hep birlikte inşa etme arzusunda olduklarını belirterek "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve diğer üye ülke liderlerinin öncülüğünde, etkin iş birliği ve güçlü dayanışma içinde ilişkileri bütün alanlarda çok daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz" dedi. Türk dünyasındaki iş birliğini geliştirmede medyanın çok önemli bir araç olduğunu vurgulayan Altun, bu kapsamda Türk dünyası gençleri arasındaki birlik bilincinin pekiştirilmesini sağlayacak çalışmalar ortaya koymanın önemine işaret etti.

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