Tunuslu kanun sanatçısı Farah Fersi, Karabük'te konser verdi - Haberler
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Tunuslu kanun sanatçısı Farah Fersi, Karabük'te konser verdi

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Kültür Sanat
Tunuslu kanun sanatçısı Farah Fersi, Karabük'te konser verdi

Tunuslu kanun sanatçısı Farah Fersi, Karabük'te müzikseverlerle buluştu.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Tunuslu kanun sanatçısı Farah Fersi, Karabük'te müzikseverlerle buluştu.

Karabük Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Fuat Sezgin Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi'nde Edebiyat ve Sesli Düşünme öğrenci kulüplerinin organizasyonuyla etkinlik düzenlendi.

Evrensel duyguların ortak dili olan müziğin Safranbolu'da icra edilmesi ve dünyanın sesine kulak verilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, Fersi hem kendi bestelerinden eserler hem de Tunus, Cezayir ve Türkiye'ye ait ezgiler çaldı.

Fersi'ye Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan Dr. Öğretim Üyesi Selim Gök neyde eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fersi, Safranbolu'yu çok sevdiğini ve mekanların ona ilham verdiğini belirterek, "Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisinin bahçesinde oturup sanatımı icra edebilirim, burası bana ilham veriyor. Buradaki halkın misafirperverliğini de çok sevdim" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Refik Polat, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Tunuslu kanun sanatçısı Farah Fersi, Karabük'te konser verdi

Tunuslu kanun sanatçısı Farah Fersi, Karabük'te konser verdi

Tunuslu kanun sanatçısı Farah Fersi, Karabük'te konser verdi

Tunuslu kanun sanatçısı Farah Fersi, Karabük'te konser verdi

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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