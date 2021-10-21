Geçtiğimiz aylarda başkanlık seçimini kaybeden eski ABD Başkanı Donald Trump, o dönemdeki paylaşımları nedeniyle sosyal medya devlerinden veto yemişti. Facebook ve Twitter'da paylaşımları kısıtlanan, hesapları kapatılan Trump daha sonra kendi sosyal medya uygulamasını devreye almak için kolları sıvamıştı. TRUTH Social nedir, nasıl ve ne zaman kullanılır? Donald Trump'ın yeni sosyal medya platformu nedir?

TRUTH SOCİAL NEDİR?

BBC'deki habere göre, Donald Trump, yaptığı açıklamada kendi platformunun, "büyük teknoloji şirketlerinin zorbalığına karşı duracağını" belirterek, bu şirketleri ABD'deki muhalif sesleri susturmakla suçladı.

Trump, "Taliban'ın Twitter'da büyük bir varlık gösterdiği ama en sevdiğiniz Amerikan başkanının susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu kabul edilemez." yorumunda bulundu.

TRUTH Social'ın gelecek ay seçilmiş davetlilere yönelik açılacağını ifade eden Trump, platformun 2022'nin ilk çeyreğinde de kullanıcılarla buluşmasının planlandığını belirtti.

Sosyal medya platformları Twitter, Google'ın sahibi olduğu YouTube ve Facebook, Trump'ın hesaplarını 6 Ocak'ta Kongre olaylarına katkıda bulunduğu ve 2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle dondurmuştu.

"TALİBAN'IN VARLIK GÖSTERDİĞİ AMA ABD BAŞKANININ SUSTURULDUĞU BİR DÜNYA"

Trump'ın gelecek ay başlatacağı uygulaması TRUTH Social, Trump Medya ve Teknoloji Grubu ile bu amaçla satın alınan bir şirketin birleşmesi aracılığıyla oluşturulacak. Konuyla ilgili basın açıklamasında Trump, "Taliban'ın Twitter'da büyük bir varlık gösterdiği ama en sevdiğiniz Amerikan başkanının susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu kabul edilemez"

dedi.

"TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE KARŞI SAVAŞACAĞIM"

Yeni şirketin herkese düşüncelerini paylaşma imkanı tanımak için kurulduğunu söyleyen Trump, "Yakında TRUTH Social'da düşüncelerimi açıklayacağım ve büyük teknoloji şirketlerine karşı savaşacağım için çok heyecanlıyım" dedi.

GELECEK AY BAŞLIYOR

TRUTH Social'ın gelecek ay "seçilmiş davetlilerle" lansmanının yapılması ve 2022'nin ilk çeyreğinde de kullanıcılarla buluşması planlanıyor. Basın açıklamasında, uygulama için Apple'ın App Store'undan ön sipariş verilebileceği kaydedildi. Yeni şirketin eğlence ve haber programları ile podcast içeren üyelik bazlı bir platform kurması da planlanıyor.

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