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Trafikte yürekleri ağızlara getiren magandalık

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te, akan trafiğe aldırmadan düğün konvoyunda, iki aracın arasında girip araçlara tutunarak yolculuk yapmaya çalışan trafik magandalarının cesareti 'pes' dedirtti.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te, akan trafiğe aldırmadan düğün konvoyunda, iki aracın arasında girip araçlara tutunarak yolculuk yapmaya çalışan trafik magandalarının cesareti 'pes' dedirtti.

Şehitkamil ilçesi İpekyolu'nda kaydedilen görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Bir düğün konvoyuna katılan kamyonetle hafif ticari araçtan sarkan trafik magandaları yürekleri ağızlara getirdi. Araçtan sarkanlardan biri iki araç arasında yolculuk yaptığını gören vatandaşlar o anları cep telefonları ile anbean kaydetti.

"Gözaltına alındılar"

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası harekete geçen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araç sürücüsü ve araçtan sarkanları tespit ederek gözaltına aldı.

Trafik magandaları hakkında TCK'nın 179. Maddesi gereğince "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten" adli işlem başlatıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri de trafiği tehlikeye düşüren iki aracı trafikten men ederken, sürücülere ve araçta bulunanlara, "Tedbirsiz ve Saygısız Davranışlarda Bulunarak Araç Kullanmak", "Kamunun Rahat ve Huzurunu Bozacak Şeklide Araç Kullanmak" ve "Emniyet Kemerini Takmamak" maddelerinden idari trafik para cezası uyguladı. - GAZİANTEP

Trafikte yürekleri ağızlara getiren magandalık

Trafikte yürekleri ağızlara getiren magandalık

Trafikte yürekleri ağızlara getiren magandalık

Trafikte yürekleri ağızlara getiren magandalık
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