TRABZON'DA 9 KÖYDE ÇÖP KOKUSU TEPKİSİ

TRABZON (DHA) - TRABZON'un Araklı ilçesi Taşönü Mahallesi'nde civar il ve ilçelerden toplanan çöplerin getirildiği katı atık entegre ve bertaraf tesisinden çevreye yayılan koku nedeniyle evlerinde pencere dahi açamadıklarını belirten çevredeki 9 köyün sakinleri tepkilerini dile getirdi. Tesiste atık suyun dereye deşarj edildiğini iddia eden yöre sakinleri, önlem alınmasını istiyor.

İlçeye bağlı Taşönü Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda faaliyete başlayan, Trabzon'un yanı sıra Rize'nin merkezi ile batı ilçelerinden gelen çöplerin döküldüğü Taşönü katı atık entegre ve bertaraf tesisinden şikayetçi olan vatandaşlar tepkilerini dile getiriyor. Atık suyun tesisin yakınındaki dereye deşarj edildiğini, Yanbolu deresine karışarak Karadeniz'e ulaşıp kirlilik oluşturduğunu öne süren Taşönü mahallesi sakinleri, tesis inşa edilirken vahşi depolama yapılmayacağı sözü verildiğini fakat verilen sözlerin tutulmadığı iddia etti.

'FABRİKA VE ARITMANIN SUYUNU DEREYE AKITIYORLAR'

Taşönü mahallesinde yaşayan Baki Malkoçoğlu, katı atık bertaraf tesisinden gelen atık suyun, tesisin yakınındaki dereye deşarj edilerek çevreyi kirlettiğini iddia etti. Atık suyun çevredeki tarım ürünlerine de zarar verdiğini belirten Malkoçoğlu, 'Burada arıtmadan bıraktıkları suyu Yanbolu deresinden denize kadar indiriyorlar. İnsanlarımız bunu hastalık olarak geri alıyor. Yanbolu vadisi, Arsin ve Araklı'nın 9 köyü bundan etkileniyor. Kokusundan fevkalade rahatsızlar. Arıtmadan akıttıkları suyu fabrikanın içinden gelen suyla birleştirerek buradan akıtıyorlar. Su bu güzergahtan Yanbolu deresine ve bu güzergahtaki bütün canlılara ve doğaya zarar veriyor. İnsanlar bu sudan kendi arazileri için faydalanıyordu ama maalesef bu suyu kullanamaz hale geldiler. Atık su Yanbolu deresinden denizlere ve balıklara kadar ulaşıyor. Derenin etrafındaki fındıklı, meyve ağaçları, toprağın suyu çekmesiyle etkileniyor. Haliyle sağlıksız bir yapı oluşuyor. Böyle devam etmez, etmemeli' dedi.

'YAŞAM ARZUMUZU ELİMİZDEN ALIYORLAR'

Tesisten yayılan koku nedeniyle mahalle sakinlerinin günlük yaşantılarında zorlandıklarını ifade eden Malkoçoğlu, 'İnsanlar kararlı, yaşama arzuları var. Yaşamak için bu kötü ortamın ortadan kaldırılmasından yana. Yetkililerin buna ses vermesini bekliyoruz. Her şeyin başı sağlık derken bu kadar insanı, köyleri, çevreyi mağdur etmek akıllıca değil. Kokuyu kaldıramıyoruz ki tesisi kaldıralım. Biz önce nefes alabilelim. İnsanlar pandemi nedeniyle maske takarken biz normal yaşantımızda burada maske takıyoruz. Nefes alamıyoruz, sofraya oturup yemeğimizi bitirip kalkamıyoruz. Mutfağımıza kadar giren bu koku insanda ne iştah ne heves bırakır. Yaşam arzumuzu bile elimizde alıyorlar. Bir insanın yaşam arzusunu elinden alırsan ondan her şey beklenebilir' diye konuştu.

'ÇÖPÜ DÖKÜP 'BUYUR YAŞA' DİYORLAR?

Taşönü sakinlerinden Ayhan Yakupçebioğlu de, tesis inşa edilirken bölge halkına vahşi depolama yapılmayacağı sözü verildiği belirtti. Kokudan rahatsız olduklarını ifade eden Yakupçebi, 'Bize burada vahşi depolama ve koku olmayacak denmişti. Daha önce bu alanın hemen yan tarafına 'mesire alanı' tabelası diktiler. Sonra da tabelayı kaldırıp buraya vahşi depolama yaptılar. Biz kişilere, şirket ya da kurumların yatırımlarına karşı değiliz. Biz yaşamak istiyoruz. Çöpü buraya döküp 'buyur yaşa' diyorsunuz. Kokuyu siz de hissediyorsunuz. Nefes alamıyoruz, dışarı çıkamıyoruz, yemek yiyemiyor, dışarıda yürüyemiyoruz. Burada yaşayan halk il dışına çıkmaya başladı. Dostumuz, misafirimiz artık martılar. Burada ne yaparsa yapsınlar ama bizi öldürmesinler. Suyu fındıklık arazinin yanından dereye verdiler.Oradan da pis su yolunu bulup denize gidiyor" dedi.