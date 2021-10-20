Son dakika haberleri! Topkapı Sarayı envanterindeki silahlar restore ediliyor

TOPKAPI Sarayı Müzesi'nin silah koleksiyonlarında yer alan eserler, restorasyon ihtiyacı olduğunda Kompozit Eserler Atölyesi'nde restore ediliyor. Silah deposu envanterinde bulunan 500 yıllık eşsiz 'zülfikar' şeklindeki kılıç da restore edilenler arasında bulunuyor.

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı Müzesi envanterinde bulundurduğu tarihi eserlerle dünyanın sayılı silah koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Müzede bulunan mukaddes eserler ile silah deposunda yer alan çeşitli kılıç, kalkan ve zırhlar tarihe yenik düşmemesi için restore ediliyor. Milli Saraylar Kompozit Eserler Atölyesi, tarihi eserlerin restorasyonunda hayati görevler üsteniyor. Kompozit Eserler Atölyesi, bugünlerde 16'ıncı yüzyılın sonu ile 17'inci yüzyılın başlarına tarihlenen 'zülfikar' şeklindeki kılıcı restore ediyor. Zülfikar kılıçları içinde şekliyle eşsiz bir yere sahip olan kılıcın üstünde oluşan korozyonlar ince bir işçilikle restore ediliyor. Diğer restore edilen eserler içinde 18'inci yüzyıla ait bir şehzade kılıç ile 16'ıncı yüzyıla ait tombak kalkan ile zırh. Restorasyonu tamamlanan eserler, Silahlar Koleksiyonu'ndaki yerlerine geri konulacağı öğrenildi.

"RESTORASYON İHTİYACI OLDUĞUNDA ATÖLYEYE GETİRİLİP, RESTORASYON YAPILMAKTADIR"

"BOZULMALARI DURDURUP DAHA FAZLA İLERLEMESİNİ DURDURUYORUZ"